Szerszy rynek kryptowalut rozpoczął nowy tydzień w ten sam sposób, w jaki zakończył poprzedni. Większość monet nadal odnotowuje straty. Jednak w środku tego wszystkiego, Decentralized Social (DESO) wydaje się trzymać stabilnie. Moneta jest stosunkowo bycza w porównaniu z resztą rynku. Oto, co musisz wiedzieć:

DESO wzrósł o prawie 10% w ciągu ostatnich 24 godzin, wyprzedzając rynek.

Moneta pozostaje również znacznie powyżej kluczowej strefy wsparcia na poziomie 37,5 USD.

Jednakże ogromne udziały wielorybów narażają DESO na szaloną zmienność.

Źródło danych: Tradingview

Decentralized Social (DESO) – Akcja cenowa

Jak wspomniano powyżej, DESO zdołał prześcignąć cały rynek o milę. Podczas gdy większość monet odnotowuje dziś jednocyfrowe spadki, DESO wzrósł o ponad 10% tylko w ciągu ostatnich 24 godzin. Od najniższego punktu w 2022 roku moneta osiągnęła zwyżkę o prawie 70% i wygląda na to, że nadal będzie podążać w tym kierunku.

Poza tym DESO utrzymuje się powyżej kluczowej strefy wsparcia 37,50 USD. Tak długo jak byki utrzymają kurs powyżej tego poziomu, w najbliższym czasie możemy zobaczyć DESO w kierunku 54 USD. Największym czynnikiem ryzyka jest jednak ogromna akumulacja wielorybów wokół tej monety.

Powoduje to, że jest ona podatna na szaloną zmienność, jeśli duże portfele zdecydują się na sprzedaż. W rzeczywistości możliwy jest scenariusz, w którym DESO przełamuje wsparcie na poziomie 37,5 USD. Mogłoby to wywołać ogromną presję na wyprzedaż i zepchnąć cenę w dół.

Czy DESO jest rentownym aktywem?

Tak, ale to zależy od tego, jak chcesz rozegrać obecny scenariusz. DESO może jeszcze wzrosnąć o co najmniej 20% swojej wartości przed korektą, więc istnieje tutaj możliwość gry krótkoterminowej. Zależy to jednak od tego, czy wieloryby zdecydują się na sprzedaż, czy nie.

DESO jest również całkiem dobrym długoterminowym aktywem. Uważamy, że moneta ma potencjał, aby do końca 2022 roku osiągnąć poziom 100 USD, co będzie oznaczało 100% zwrot.