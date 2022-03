Na początku tygodnia rynek kryptowalut odnotował wzrost, a monety takie jak Dent (DENT) osiągają dwucyfrowe dzienne zwyżki i tygodniowe wzrosty o ponad 30%. Jednak jak w przypadku każdej hossy, za rogiem zawsze czai się cofnięcie. W przypadku DENT wydaje się, że potencjał wzrostowy jest ograniczony. Oto, co należy wiedzieć:

W ciągu ostatnich 24 godzin cena monety wzrosła o 11%.

Dent również zwiększył swoją wartość o około 30% w ciągu ostatnich 7 dni.

Ostatnia fala wzrostowa będzie prawdopodobnie kontynuowana przed osiągnięciem pułapu na kluczowym oporze.

Źródło danych: Tradingview

Dent (DENT) – Dlaczego impet wzrostowy jest ograniczony?

Po wzroście o prawie 30% w ciągu ostatnich 7 dni, wydaje się, że DENT ma jeszcze trochę miejsca do wzrostu. Jednak nie spodziewamy się, że moneta będzie rzeczywiście zwyżkować przez długi czas. W tej chwili DENT jest notowany na poziomie 0,034 USD. Istnieją dwie ważne strefy oporu, które należy obserwować.

Pierwsza z nich to 0,035 USD, a druga to 0,41 USD. Jak na razie wygląda na to, że DENT testuje pierwszą strefę oporu, ale nie może jej jeszcze przebić. W rzeczywistości, w ciągu ostatniej doby widzieliśmy znaczące cofnięcie w stosunku do sesji porannych, gdzie dzienne zwyżki spadły z 15% do około 11%.

Może to sugerować, że zbliża się osłabienie na poziomie 0,35 USD i DENT może nie zdołać przebić tej pierwszej przeszkody. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, DENT prawdopodobnie gwałtownie spadnie przed końcem tygodnia. Jeśli jednak bykom uda się wyjść ponad poziom 0,35 USD, to następnym progiem będzie 0,41 USD.

Czy warto kupić DENT?

Prawdę mówiąc, w tej chwili nie widać żadnego impetu. Owszem, moneta wzrosła w ciągu ostatnich 7 dni, ale spodziewamy się, że w najbliższych dniach będzie poruszać się głównie bokiem, ponieważ byki będą próbowały przebić kluczowy opór, o którym mówiliśmy powyżej. Dlatego też lepiej byłoby poczekać, aż cena nieco się cofnie.