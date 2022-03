DigiByte (DGB) wzrósł w ciągu ostatnich 24 godzin, co wydaje się być zdecydowanym byczym wybiciem. Moneta rosła również w ciągu ostatniego miesiąca i odzyskała wiele ze strat poniesionych w tym roku. Jak duży jest jednak jej impet? Więcej szczegółów poniżej, ale najpierw kilka ważnych punktów:

DGB wzrósł o około 90% w ciągu ostatnich 30 dni i o ponad 100% w ciągu 14 dni.

W ciągu doby moneta zdołała osiągnąć zwyżkę o 30%.

Nadal jednak istnieje poważne ryzyko wyprzedaży.

Źródło danych: Tradingview

DigiByte (DGB) – Analiza trendu wzrostowego

Przez większą część roku 2022 DigiByte pozostawał w trendzie spadkowym z kilkoma wzrostami tu i ówdzie. Jednak w ciągu ostatnich 14 dni, wydaje się, że moneta ta zaczęła piąć się w górę, wzrastając o prawie 90%. DGD testuje obecnie poziom 0,4 USD. Ostatni raz miało to miejsce w czerwcu ubiegłego roku.

Poziom 0,4 USD będzie decydującym poziomem oporu. Oczekujemy, że inwestorzy zaczną realizować zyski mniej więcej po tej cenie i dlatego jest bardzo mało prawdopodobne, że DGB przekroczy ten poziom. Ponadto, patrząc na wykres 3-dniowy, moneta zdaje się być przygotowana do znaczącego cofnięcia.

Chociaż może to nie nastąpić w ciągu kilku dni, ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy, że DGB zostanie zdecydowanie odrzucony na poziomie 0,4 USD i w najbliższym czasie zdecydowanie spadnie w kierunku 0,28 USD. Będzie to spadek o ponad 30%.

Czy warto teraz kupić DigiByte (DGT)?

Impuls, który DGB zbudował w ciągu ostatnich 14 dni, wkrótce wyhamuje. Obecnie moneta znajduje się na poziomie 0,36 USD. Wierzymy, że wzrost na podstawie wykresu jest ograniczony do 0,4 USD. Dlatego nie ma sensu dokonywać teraz jej zakupu.

Należy jednak uważać na odrzucenie poziomu 0,4 USD. DGB prawdopodobnie spadnie o co najmniej 30% i osiągnie około 0,28 USD. Byłaby to najlepsza cena do ponownego wejścia.