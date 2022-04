Dlaczego cena Monavale (MONA) wzrosła dziś o ponad 50%?

Cena monety Monavale (MONA) wzrosła dziś o 50,81% i w momencie pisania tego tekstu wynosi 472,75 USD. W ciągu ostatniego miesiąca wartość monety zwiększyła się o 114,5%.

W tym artykule skupimy się na przyczynach wzrostu kursu Monavale.

Czym jest Monavale (MONA)?

Monavale jest projektem Creative Commons (CC0) zasilanym przez otwartą Metaverse i Web3 Fashion. Projekt został uruchomiony w grudniu 2020 roku.

Monavale (MONA) jest tokenem natywnym dla platformy i ekosystemu DIGITALAX, która jest wiodącą platformą NFT dla indie fashion, zawierającą rynki takie jak butiki metaverse, modę cyfrową i fizyczną.

Społeczność DIGITALAX składa się z projektantów, modderów, graczy, deweloperów i entuzjastów kryptowalut. Posiada również zespół, który dba o przepływ komunikacji poprzez utrzymywanie regularnego harmonogramu, który może być dostępny w różnych sieciach społecznościowych.

Na platformie można również znaleźć pulpit do stakowania, gdzie użytkownicy mogą łączyć się za pomocą portfela Web3 (MetaMask).

Dlaczego cena Monavale rośnie?

Istnieją dwa główne powody obecnego byczego trendu kursu MONA, a są nimi wiadomości o CC0 DAO Membership NFT oraz wydanie FUD FAQ.

1. Wiadomości o członkostwie CC0 DAO NFT

Jednym z głównych powodów, które mogą być przypisane do obecnego wzrostu cen jest wiadomość o CC0 DAO Membership NFT, która pozwoli użytkownikom dołączyć do CC0 DAO poprzez zakup członkostwa NFT w DIGITALAX lub innych wydarzeniach sprzedażowych, a nawet poprzez wniesienie wkładu do DAO poprzez aukcję CC0 NFT.

2. Wydanie FUD FAQ

Wczoraj, 11 kwietnia, zespół opublikował FUD FAQ, w którym omówił przyszłość rynku NFT i Web3, a także zwrócił uwagę na bieżące wydarzenia w branży.

Pod koniec marca DIGITALAX opublikował również swój marcowy raport przejrzystości, zawierający podsumowanie wydatków, który pokazał, że zespół jest dobrze zorganizowany, jeśli chodzi o zarządzanie innymi aspektami rozwoju DAO.

Poza tym projekt DIGITALAX posiada pulpit do stakowania, fantastyczne indie art, zarządzanie DAO oraz rozbudowany rynek NFT.