Polygon ogłosił dziś „Green Manifesto: A Smart Contract with Planet Earth”, zobowiązując się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w ciągu roku.

Zadeklarowano również przeznaczenie 20 milionów dolarów na wdrożenie wielowarstwowej strategii zrównoważonego rozwoju, aby zbudować bardziej przyjazną przyszłość dla swojego ekosystemu, klientów i planety, dowiedział się Coin Journal z komunikatu prasowego.

Pierwsza współpraca z KlimaDAO

Pierwsza inicjatywa będzie realizowana we współpracy z KlimaDAO, najbardziej znanym zwolennikiem ułatwiania rodzącego się rynku węgla on-chain.

KlimaDAO we współpracy z firmą Offsetra dostarczył Polygon analizę śladu węglowego w celu oceny intensywności emisji dwutlenku węgla przez sieć, a tym samym określenia strategii zarządzania emisjami i ich łagodzenia.

Przeprowadzona analiza obejmuje emisje pochodzące ze sprzętu węzłów tyczących, emisje wynikające ze zużycia energii w ich działalności oraz emisje pochodzące z kontraktów wchodzących w bezpośrednią interakcję z siecią główną Ethereum.

Ethereum odpowiedzialne za 99% emisji

Ethereum odpowiedzialne za 99% emisjiAnaliza wykazała, że za ponad 99% emisji Polygonu odpowiada działalność związana z czynnościami kontrolnymi i pomostowymi, które dotyczą transakcji w sieci głównej Ethereum. Od momentu jej powstania, czynności związane z punktami kontrolnymi spowodowały ponad 16,000 ton emisji, a czynności związane z pomostowaniem prawie 74,000 ton.

W lutym 2022 roku całkowita emisja Polygon od początku istnienia sieci wyniosła 90,654 ton węgla.

Polygon zakupi kredyty węglowe

Aby zrównoważyć wpływ swojego ekosystemu na emisję dwutlenku węgla, Polygon zakupi wysokiej jakości, identyfikowalne kredyty węglowe BCT i MCO2 za pośrednictwem rynku emisji Klima Infinity firmy KlimaDAO, aby zrównoważyć emisję 90,654 ton dwutlenku węgla.

Polygon zleciła Instytutowi Crypto Carbon Ratings (CCRI) przeprowadzenie wtórnego audytu śladu węglowego, aby potwierdzić te dane i zapewnić ich wiarygodność.

Zobowiązanie przeznaczenia 20 milionów dolarów na zrównoważenie emisji

Polygon zobowiązał się do przeznaczenia 20 milionów dolarów na zrównoważenie emisji dwutlenku węgla i wdrożenie szeregu inicjatyw społecznych. Firma będzie finansować projekty wykorzystujące technologię do zwalczania lub rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, aby utrzymać swoje nastawienie na zrównoważone praktyki.

Polygon zwiększa użyteczność i ekologiczność Ethereum poprzez rozwiązania skalujące, takie jak Polygon PoS, Polygon Edge, Polygon Avail, Polygon Nightfall i Polygon Hermez. Zobowiązanie ekosystemu do zrównoważonego rozwoju poprzedza przejście Ethereum na PoS, co zmniejszy zużycie energii przez sieć o prawie 99 procent.

Sandeep Nailwal, współzałożyciel firmy Polygon, skomentował:

„Dotarliśmy do decydującego punktu w historii ludzkości. Działania, które podejmiemy w ciągu najbliższej dekady, zadecydują o losie całej planety. Nasze działania mogą wyeliminować emisje z ekosystemu Polygon, ale to nie wystarczy, aby spowodować zmiany niezbędne do walki z kryzysem klimatycznym na skalę globalną. Wraz z Polygonem, szersza branża blockchain musi stworzyć zjednoczony front, aby finansować, wspierać i wykorzystywać technologię, która pomaga uzdrowić Ziemię, a nie ją niszczyć”.