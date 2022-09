Dlaczego Ethereum spadło po Merge? ETH osuwa się o 8%

Kup plotkę, sprzedaj wiadomości.

Scalenie Ethereum zostało zakończone bez przeszkód, ale ceny w bezpośrednim następstwie rozczarowały inwestorów. Poniżej analizuję po krótce, aby zbadać sytuację we wszystkich sprawach związanych z łańcuchem.

Stopa finansowania staje się dodatnia

W okresie poprzedzającym Merge, stopy finansowania na Ethereum osiągnęły najniższy poziom w historii. Wywołało to nagłówki gazet, ale można się było tego spodziewać. Ponieważ posiadacze Ethereum otrzymali token ETH PoW, oznaczało to, że inwestorzy przenieśli się do długich spotów ETH i krótkich kontraktów terminowych, aby otrzymać token, jednocześnie usuwając ekspozycję cenową.

Biorąc pod uwagę, że była to oczywista okazja do arbitrażu, prawa prostej dynamiki rynku nakazują, że stopa finansowania musi spaść, aby odzwierciedlić ogromną liczbę inwestorów skracających kontrakty terminowe ETH do Merge w celu długiego spotu i otrzymania tokena ETH PoW.

Po Merge, niskie jak na tamte czasy stopy finansowania powróciły do normalnego poziomu – a nawet stały się lekko pozytywne. Tak więc, nie ma tu nic do oglądania i wznowiono normalną obsługę.

Dlaczego Ethereum spadło po Merge?

Kiedy jadłem śniadanie w środę rano (tost i rogalik z miodem), Ethereum zakończyło Merge – dokładnie w bloku 15,337,393.

Cena ETH notowana była na poziomie około 1598 USD i podskoczyła nieco do 1620 USD, co oznacza wzrost o 1,4%. Następnie jednak wycofała się i w chwili, gdy piszę te słowa przy moim piątkowym śniadaniu (tym razem owsianką i jagodami) ETH jest notowane na poziomie 1470 USD, czyli 8% niżej niż przed Merge.

I tak, Merge okazał się klasycznym wydarzeniem typu sprzedaj newsa. Biorąc pod uwagę, że Bitcoin jest notowany tylko 2% poniżej poziomu, na którym znajdował się w momencie zakończenia Merge, wydaje się, że ETH jest trochę niedowartościowany.

Opcje również dają wskazówkę co do niedźwiedziego sentymentu. W okresie poprzedzającym ETH widoczny był uśmiech zmienności z niedźwiedzią dywergencją. Oznacza to, że kiedy cena wykonania została wykreślona w stosunku do zmienności implikowanej, istniała większa zmienność implikowana (ponad 100%) przy niższych cenach wykonania – pokazując, że handlowcy obstawiali scenariusz „sell-the-news”.

Patrząc na otwarte zainteresowanie opcjami według ceny wykonania, było również więcej opcji niż wezwań – co oznacza, że handlowcy obstawiali spadek ceny, a nie jej wzrost.

Rezerwa Federalna będzie ostatecznie dyktować cenę

Oczywiście wszystko to zostanie przyćmione przez kluczowe posiedzenie Rezerwy Federalnej, które odbędzie się 20 i 21 września, kiedy to oczekuje się, że Fed ogłosi kolejną znaczącą podwyżkę stóp po rozczarowującym odczycie inflacji w tym tygodniu.

Niemniej jednak, jest to dowód na to, że samo to, że szykuje się duże wydarzenie, nie oznacza, że cena wzrośnie. Jest to absolutnie klasyczny przykład kupna plotki i sprzedaży informacji, który widzimy na rynku akcji cały czas.

Powiedziawszy to, pod względem długoterminowej przyszłości Ethereum, Merge jest teraz przeszłością i przeszedł gładko. Jest to ogromne osiągnięcie, które jest bardzo korzystne dla Ethereum. Jerome Powell i gospodarka muszą teraz tylko współpracować!

