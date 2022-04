Dogecoin vs Shiba Inu: Którą monetę lepiej kupić?

Dogecoin i Shiba Inu to największe memiczne monety na świecie. Ich łączna kapitalizacja rynkowa wynosi 33,3 miliarda dolarów. To czyni je większymi niż takie znane firmy jak Carmax, Chegg, Wayfair, Carvana i SoFi. Cena Dogecoin spadła o ponad 81% od swojego rekordowego poziomu, podczas gdy cena Shiba Inu spadła o ponad 70%. Co więc lepiej kupić spośród DOGE i SHIB?

Argumenty przemawiające za Shiba Inu

Istnieje kilka powodów, dla których Shiba Inu jest lepszym wyborem niż Dogecoin. Po pierwsze, SHIB wydaje się być bardziej popularny niż Dogecoin. Dane pokazują, że SHIB jest drugą po Bitcoinie najbardziej popularną kryptowalutą na platformach społecznościowych. Jest to również jedna z najczęściej posiadanych kryptowalut na świecie. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że dzięki tym użytkownikom w przyszłości SHIB będzie piął się wyżej.

Po drugie, i co najważniejsze, Shiba Inu przeszła transformację z memicznej monety w platformę DeFi. W 2021 roku twórcy uruchomili ShibaSwap, wszechstronną platformę do wymiany monet i generowania zysków poprzez staking i zapewnienie płynności.

Według danych platformy, obecnie posiada ona ponad 100 milionów dolarów w łącznej wartości zablokowanej (TVL). Kwota ta jest nieco niższa niż w przypadku Cardano, która jest większą platformą z ponad 300 milionami dolarów. Ponadto, na platformie można wybijać i handlować NFT. Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że platforma DeFi będzie nadal dobrze prosperować.

Co więcej, deweloperzy Shiba Inu ogłosili plany uruchomienia metaverse w celu zwiększenia swojej obecności. Te inicjatywy prawdopodobnie sprawią, że cena Shiba Inu gwałtownie wzrośnie. Co najważniejsze, posiadacze Shiba Inu są znacznie bardziej równomiernie rozłożeni.

Argumenty przemawiające za Dogecoinem

Z drugiej strony, istnieje kilka powodów, dla których Dogecoin jest lepszą inwestycją niż Shiba Inu. Po pierwsze, Dogecoin jest postrzegany jako pionier w branży memicznych monet. W związku z tym wiele osób uważa, że ma on większe szanse na globalną adopcję niż Shiba Inu. Na poparcie swojej tezy powołują się na sukces Bitcoina. Rozważmy, co Mark Cuban powiedział o DOGE :

„Jest też Dogecoin, który jest po prostu zabawny. Ale najdziwniejsze jest to, że przeszedł on drogę od żartu dotyczącego kryptowalut do czegoś, co staje się cyfrową walutą”.

Co więcej, Dogecoin jest promowany przez Elona Muska, najbogatszą osobę na świecie. Fakt, że posiada on tę monetę, jest postrzegany jako sposób na potwierdzenie jej znaczenia. Jednak zwolennicy Shiba Inu postrzegają to jako negatywny katalizator dla monety, ponieważ może on zmienić swoje nastawienie.

Podsumowując, uważam Shiba Inu za lepszą inwestycję niż Dogecoin, ponieważ rozszerzyła ona swoje zastosowanie.