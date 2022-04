Dogecoin (DOGE) być może doczekał się znacznego ożywienia po tym, jak Elon Musk przedstawił pomysł wprowadzenia go do ekosystemu płatności na Twitterze. Ta memiczna moneta podskoczyła o około 8% po tej wiadomości, ale od tego czasu gwałtownie spadła. Co czeka nas w przyszłości? Oto kilka interesujących kwestii:

Po początkowym impulsie od Elona, DOGE spadł o prawie 16% w ciągu 24 godzin.

Moneta zdołała jednak utrzymać się powyżej 100-dniowej średniej SMA.

Wypowiedzi Muska prawdopodobnie nie będą miały istotnego wpływu na akcję cenową.

Źródło danych: Tradingview

Dogecoin (DOGE) – Dlaczego Musk nic nie zmieni?

Elon Musk jest jednym z najbardziej wpływowych głosów w branży kryptowalut i technologii. Kiedy wysunął pomysł, że Dogecoin mógłby zostać włączony do ekosystemu płatności Twittera, jego cena gwałtownie wzrosła. Musk jest w końcu największym udziałowcem tego portalu. Okazało się jednak, że ta zwyżka była krótkotrwała, ponieważ inwestorzy musieli zmierzyć się ze wskaźnikami technicznymi.

W rezultacie DOGE spadł o prawie 16%. Najważniejsze jest jednak to, że moneta zdołała utrzymać się znacznie powyżej 100-dniowej średniej SMA wynoszącej 0,13 USD. Poziom ten okazał się silnym wsparciem i jest mało prawdopodobne, że DOGE go przełamie.

Gdy moneta skonsoliduje się wokół tej ceny, spodziewamy się, że byki będą naciskać dalej w kierunku 200-dniowej SMA. Choć nie sądzimy, by w najbliższym czasie możliwe było jej przełamanie, to krótka ucieczka byków może okazać się dla nich wspaniałą wygraną.

Czy DOGE ma przed sobą przyszłość w płatnościach?

DOGE była najbardziej udaną memiczną monetą przed Shiba Inu. Z biegiem lat, kryptowaluta ta starała się dodać więcej użyteczności do swojego ekosystemu i w efekcie wiele osób rozważało ją jako możliwą opcję płatności.

Jeśli Twitter rzeczywiście będzie w stanie zaadoptować ją w swoim ekosystemie płatniczym, DOGE z łatwością stanie się mainstreamową monetą o ogromnym wpływie na gospodarkę cyfrową.