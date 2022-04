Oto dlaczego Dogecoin rośnie przez ostatnie trzy tygodnie

Cena Dogecoina wzrosła o ponad 36% w ciągu ostatnich trzech tygodni. 13 marca DOGE był notowany po 0,1116 USD, a dzisiejszy kurs wynosi 0,1525 USD.

Tendencja zwyżkowa utrzymała się w tym tygodniu. Memiczna moneta rozpoczęła tydzień z 2% wzrostem we wczesnych poniedziałkowych godzinach, po czym nieznacznie wycofała się przez resztę dnia. Dziś, we wtorek, jego cena w momencie pisania tego tekstu wzrosła o 5,67%.

W tym artykule skupimy się na tym, dlaczego cena Dogecoina rośnie.

Dogecoin był w centrum uwagi z wielu powodów. Jednak jeden z nich wyróżnia się i jest to związek z założycielem SpaceX i Tesli, Elonem Muskiem. Był on głównym mistrzem memicznej monety, a jedna z jego firm, Tesla, akceptuje teraz $DOGE jako metodę płatności za swój towar.

Wczoraj, w poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r., Elon Musk nabył 73,486,938 akcji Twittera o wartości około 3 miliardów dolarów, co czyni go największym udziałowcem Twittera.

Przed przejściem Musk skrytykował Twittera za kwestie przejrzystości i wolności słowa.

