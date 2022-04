W ciągu ostatnich dwóch tygodni Dogelon Mars (ELON) odnotował gwałtowne odbicie od marcowych minimów. Moneta ta, podobnie jak wiele innych na rynku, podąża w górę na fali poprawy nastrojów inwestorów. Wygląda jednak na to, że ELON jest bardzo podatny na dużą wyprzedaż. Oto fakty:

Po silnym rajdzie w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ELON jest obecnie w stanie silnej stagnacji.

Od tego czasu moneta straciła prawie 30% swojej wartości z najwyższej ceny w marcu.

Jest prawdopodobne, że trend spadkowy będzie kontynuowany w nadchodzących tygodniach.

Źródło danych: Tradingview

Dogelon Mars (ELON) – Czego się spodziewać

Wiedzieliśmy, że to kwestia czasu, zanim rajd ELON straci nieco na sile. Wygląda jednak na to, że memiczna moneta zaczyna tracić na wartości szybciej niż się spodziewaliśmy. Po wzroście do 0,0000014 USD ELON osiągnął najwyższy poziom w tym roku i zdołał przebić kilka kluczowych stref oporu.

Jednak ostatnie cofnięcie jest niepokojące. Na przykład, moneta spadła o około 30% od swoich marcowych maksimów. Co bardziej niepokojące, spadła poniżej 0,0000012 USD, ważnej strefy wsparcia, której byki nie były w stanie utrzymać.

W tej chwili wygląda na to, że cena konsoliduje się z bardzo niewielkimi stratami w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli bykom uda się znaleźć wystarczający popyt, następnym celem będzie poziom 0,0000012 USD. Nieprzekroczenie tej ceny będzie oznaczało, że prawdopodobne jest kolejne cofnięcie.

Czy warto kupić Dogelon Mars (ELON)?

Memiczne monety są bardzo podstępne, ponieważ mogą bardzo szybko wahać się w górę i w dół. Jednak w przypadku ELON, istnieje możliwość gry krótkoterminowej. Jak dotąd moneta spadła poniżej 0,0000012 USD.

Jeśli bykom uda się jakoś podnieść cenę powyżej tego poziomu, należy rozważyć zakup. Powyżej tego oporu ELON wzrośnie o co najmniej 35% swojej wartości, zanim dojdzie do jakichkolwiek odchyleń. Na razie jednak ryzyko jest zbyt duże, aby od razu kupować.