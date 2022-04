Aave (AAVE) znalazła się w pierwszej piątce najlepiej radzących sobie głównych aktywów kryptowalutowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Moneta znajduje się w trendzie wzrostowym i w rzeczywistości udało jej się przebić powyżej 200 USD po raz pierwszy w tym roku. W jakim kierunku podąża cena? Oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać:

Po skoku w kierunku 230 USD, AAVE wydaje się tracić swój impet wzrostowy.

Przez ostatnie dwa dni moneta pozostawała w trendzie bocznym.

AAVE została również odrzucona na kluczowym poziomie oporu pry 241,8 USD.

Źródło danych: Tradingview

Czy Aave może znaleźć impet?

Odrzucenie na poziomie 241,8 USD było dużym rozczarowaniem dla byków, którym udało się wywindować AAVE dość wysoko w ciągu ostatnich 14 dni. W rzeczywistości, moneta od tego czasu wycofała się i jest notowana w okolicach 231 USD. Oczekujemy, że byki będą próbowały naruszyć cenę 241,8 USD w nadchodzących dniach.

Chociaż będzie to trudne, biorąc pod uwagę obecną stagnację w akcji cenowej, nie jest to niemożliwe. Przełamanie powyżej poziomu 241,8 USD pchnie AAVE dalej powyżej poziomu 261 USD przed jakimkolwiek oporem. Oznaczałoby to wzrost o 15% powyżej obecnej ceny.

Mimo to, nadal istnieje bardzo duże ryzyko cofnięcia. Należy pamiętać, że AAVE przez większą część marca znajdowała się w trendzie wzrostowym. Korekta jest więc konieczna i w związku z tym możemy być świadkami silnego cofnięcia, które zaprowadzi monetę z powrotem do 210 USD. Jeśli jednak cena utrzyma się powyżej 230 USD, to wzrosty będą większe.

Czy warto teraz rozważyć AAVE?

Nadal uważamy, że AAVE ma jeszcze trochę impetu wzrostowego. W rzeczywistości, ostry skok w kierunku 260 USD jest nadal możliwy. Kupno teraz da Ci zatem szansę na uzyskanie co najmniej 20% zwrotu.

Nie należy jednak ignorować ryzyka cofnięcia w dół. Jeżeli byki nie będą w stanie utrzymać kursu powyżej 230 USD, to przed zakupem należy poczekać na jego spadek do 210 USD lub niżej.