Ethereum Classic (ETC) ma trudności z odnotowaniem zwyżki

Ogólnie rzecz biorąc, rynek kryptowalut wykazuje dużą niechęć do ryzyka. Mimo że byliśmy świadkami dużej zmienności, ogólny trend na rynku pozostał niedźwiedzi. Ethereum Classic (ETC) jest jedną z tych monet, które ucierpiały z tego powodu i wydaje się, że obecnie ma ona bardzo mało byczego impetu. Oto kilka najważniejszych informacji:

ETC udało się na razie utrzymać cenę powyżej wsparcia 25 USD.

Token jest obecnie sprzedawany po 26,56 USD, praktycznie bez jakichkolwiek zmian w ciągu ostatnich 24 godzin.

Mimo to ETC pozostaje bardzo podatny na presję sprzedaży.

Źródło danych: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Dokąd zmierza cena?

Spojrzenie na akcję cenową w ciągu ostatnich kilku dni sugeruje, że ETC handluje w ramach trójkąta symetrycznego. Oznacza to, że moneta oscyluje między wsparciem a oporem niemalże w tym samym czasie. Tak więc, nawet gdyby ETC udało się jakoś zbudować trajektorię wzrostową, moneta prawdopodobnie wycofałaby się po 28 USD i powróciła do wsparcia 25 USD.

Dlatego też uważamy, że w tej chwili jest bardzo mało byczego impetu. Jednak nawet z tym trójkątem symetrycznym, ETC nadal pozostaje bardzo podatny na presję sprzedaży. W rzeczywistości, przy obecnej zmienności na rynku, oczekiwanie, że ETC utrzyma wsparcie na poziomie 25 USD w najbliższych dniach będzie bardzo nierozsądne. W związku z tym wierzymy, że jedynym sposobem na przełamanie trójkąta symetrycznego jest powrót ETC do trendu spadkowego.

Czy warto mimo to kupić Ethereum Classic?

Większości inwestorów zawsze trudno jest kupić monety, które wydają się mieć płaski poziom lub te, które nie mają wystarczającego impetu wzrostowego. Jednak w ostatecznym rozrachunku dla inwestorów kryptowalutowych liczy się perspektywa długoterminowa.

Choć obecnie Ethereum Classic (ETC) wydaje się zmagać z byczym impetem, w średnim i długim okresie moneta nadal będzie dostarczać wartość dla inwestorów.