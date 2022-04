W ciągu ostatniego miesiąca Ethereum Classic (ETC) radziło sobie całkiem imponująco. Moneta zdołała podnieść się z rocznych minimów i osiągnęła nowy poziom w tym roku. W pewnym momencie testowała poziom 60 USD, co było ogromnym osiągnięciem. Jednak od tego czasu ETC wydaje się spadać. Oto kilka najważniejszych wydarzeń:

Po osiągnięciu szczytu na poziomie około 54 USD w ostatnich tygodniach, moneta straciła około 20% swojej wartości.

ETC ma również trudności z odnalezieniem impetu wzrostowego i nadal porusza się w trendzie bocznym.

Moneta stoi w obliczu realnego ryzyka odwrócenia trendu, które może spowodować dalszy spadek ceny.

Źródło danych: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Czy nadchodzi odwrócenie trendu?

Ostatni trend wzrostowy ETC był w dużej mierze napędzany przez górników Ethereum, którzy kupują monetę w oczekiwaniu na Ethereum 2.0. W rzeczywistości, śledząc postępy pomiędzy ETH i ETC, wyraźnie widać, że popyt w dużej mierze faworyzuje Ethereum Classic.

Na przykład, od połowy marca ETH znajduje się w silnym rajdzie i wzrósł o około 30%. W tym samym okresie ETC osiągnął zwyżkę o prawie 80%. Zasadniczo ETC jest dwukrotnie lepszy od ETH. Jednak trend wzrostowy ulega odwróceniu i to szybko.

Przykładowo, ETC pomimo wzrostu nie udało się przebić 200-dniowej SMA. Ponadto, odległość między 50-dniową SMA (powyżej której ETC obecnie się znajduje) a 200-dniową SMA jest bardzo duża. To zazwyczaj wskazuje na wyhamowanie byczego impetu. Spodziewamy się, że ETC gwałtownie się cofnie, a po przełamaniu wsparcia na poziomie 38 USD spadek będzie znacznie większy.

Czy warto kupić ETC?

Na razie wygląda na to, że moneta straciła swój potencjał wzrostowy. Nie warto kupować aktywów, które stoją w obliczu odwrócenia trendu.

Dobrą zasadą byłoby danie mu jeszcze około tygodnia. Jeśli poziom 38 USD zostanie przełamany, nastąpi okres wyprzedaży, po którym cena będzie się konsolidować. Byłby to najlepszy moment na zakup.