Na rynku kryptowalut panowały dziś mieszane nastroje. Trzy główne amerykańskie indeksy odbiły się wczoraj po spadku cen ropy naftowej.

Indeks SPX500 wzrósł o 1,43%, DJ30 o 1%, a NASDAQ100 o 1,93%. Największe zwyżki odnotowały firmy Nvidia (+9,39%), Intel (+6,74%) i Monolithic Power Systems (+6,61%).

Najważniejsze kryptowaluty

Solana odnotowała wzrost o około 5%, a Ethereum o blisko 4%. Cardano zwiększył swoją wartość o prawie 6%, kontynuując trend z ostatnich siedmiu dni, kiedy to zyskał prawie 39%. W momencie pisania tego tekstu Bitcoin był notowany powyżej 44,000 USD, co oznacza wzrost o ponad 2,5% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Największe ruchy

Ethereum Classic ponownie zaczął zyskiwać na wartości i wzrósł o 8%. Axie Infinity zwiększył dziś swoją cenę o kolejne 22%, kontynuując trwający od wczoraj rajd. AAVE wzrósł o 7%, a Convex Finance o 9%. Convex Finance zwiększył swoją wartość o 25% w tym tygodniu, ponieważ odzyskuje siły po kataklizmie, który miał miejsce w nie tak odległych czasach.

Quant i zajmujący 90. miejsce Qtum wzrosły odpowiednio o 12% i 13%. Quant ogłosił niedawno nowe wydanie: Overledger 2.2.2, która przynosi nowe możliwości inteligentnych kontraktów poziomu drugiego w zakresie wybijania i wypalania tokenów oraz zarządzania kontami.

Jeśli chodzi o pozostałych graczy, niewiele monet z pierwszej setki straciło dziś więcej niż 5%. ApeCoin spadł o 7%, co czyni go największym spadkowiczem w pierwszej setce. W ciągu ostatnich 7 dni jego straty wyniosły 15%. Po znakomitych wynikach można było spodziewać się korekty.

Trendy

Największym dzisiejszym zwyżkującym jest token Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI), ekosystem, który pozwala na tworzenie własnych kryptowalut. Jego wartość wzrosła o 995% w ciągu ostatnich 24 godzin. Nie jest to pierwszy raz, kiedy jest on największym zwyżkującym dnia. Jego ciągły wzrost wskazuje na coraz większe zainteresowanie rynku.