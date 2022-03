Po znacznych spadkach w ostatnich tygodniach, Graph (GRT) jest wreszcie gotowy do ponownego wzrostu. Zakończył się jego okres konsolidacji, a moneta jest gotowa do wybicia się w górę. Jak jednak będzie wyglądał ten trend wzrostowy? Przeanalizujemy to poniżej, ale najpierw zapoznaj się z najważniejszymi punktami:

W ostatnich dniach GRT osiągnął najniższy poziom wsparcia przy 0,317 USD.

Po konsolidacji token ponownie wzrasta i w ciągu ostatnich 3 dni odnotował zwyżkę o ponad 20%.

W momencie publikacji artykułu kurs GRT wynosił 0,3885 USD, co oznacza wzrost o 6% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Źródło danych: Tradingview

Czy Graph (GRT) może odzyskać wsparcie na poziomie 0,4 USD?

Odzyskanie wsparcia na poziomie 0,4 USD będzie bardzo ważne dla byków GRT. Jest to również najważniejszy opór górny, który może okazać się decydujący w nadchodzących dniach. W poprzednich sesjach handlowych GRT kilkakrotnie testował wsparcie na poziomie 0,4 USD, ale prawie we wszystkich przypadkach dochodziło do jego odrzucenia. Nie ma powodu, aby sądzić, że tym razem będzie inaczej.

W momencie publikacji artykułu token był notowany po 0,3885 USD. Oczekujemy, że w najbliższych dniach cena zbliży się do poziomu 0,4 USD lub nawet nieznacznie go przekroczy. Jest jednak mało prawdopodobne, że GRT utrzyma przyzwoite wzrosty powyżej tej ceny.

Zamiast tego zapowiada się na kolejne odrzucenie, a kiedy to nastąpi, moneta cofnie się do kolejnego wsparcia na poziomie 0,317 USD. Jeśli jednak bykom uda się przebić poziom 0,4 USD, możliwe jest osiągnięcie kolejnego wzrostu o 25% przed rozpoczęciem korekty.

Graph (GRT) – Jaka jest perspektywa długoterminowa?

Długoterminowa perspektywa dla Graph (GRT) nadal pozostaje bardzo dobra pomimo, że na początku roku moneta znalazła się pod dużą presją.

Zmienność prawdopodobnie utrzyma się również w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednak analitycy nadal uważają, że GRT jest na dobrej drodze do osiągnięcia przyzwoitych zysków w 2022 roku. Jest to zatem dobra moneta do kupna i przechowywania dla inwestora długoterminowego.