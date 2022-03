Huobi Token (HT) odnotował we wtorek niewielki wzrost w ciągu doby. Stało się tak pomimo doniesień, że giełda planuje uruchomić zupełnie nowy kryptowalutowy ETF w Hong Kongu. Moneta pozostawała w dużej mierze bez większych zmian przez większą część dnia. Oto co warto wiedzieć:

Nowy kryptowalutowy ETF ma śledzić niektóre z głównych aktywów kryptowalutowych.

Będzie on w dużej mierze skierowany do inwestorów detalicznych na całym świecie.

Huobi stara się teraz o zgodę władz Hong Kongu, aby to osiągnąć.

Czy nowy ETF będzie miał jakikolwiek wpływ na Huobi Token (HT)?

Na podstawie dotychczasowych reakcji inwestorów na tę wiadomość, nie wydaje się, aby w rezultacie nastąpiło wiele zmian cen. Nie jest to jednak bynajmniej drobnostka. Przez wiele lat fundusze ETF zapewniały inwestorom detalicznym, którzy mają ograniczoną wiedzę o rynku, łatwy sposób inwestowania pieniędzy przy minimalnym ryzyku.

Jeśli coś takiego może być wprowadzone w kryptowalutach, może to przynieść więcej kont detalicznych do Huobi w dłuższej perspektywie. Poza tym, będzie to również miły sposób dla Huobi do ominięcia restrykcyjnych przepisów w Hong Kongu, które pozwalają tylko aktywa kryptowalutowe być sprzedawane do profesjonalnych inwestorów. Potencjał tego otwarcia ogromnego chińskiego rynku dla handlowców kryptowalut jest ogromny.

Czy Huobi Token (HT) jest wart zakupu?

Huobi jest jedną z największych giełd kryptowalutowych w Azji. Platforma ta musiała jednak radzić sobie z wieloma ograniczeniami w tym kraju. Widzimy jednak coraz bardziej kreatywne sposoby na ominięcie tych przepisów.

Jeśli rzeczywiście ETF zostanie zatwierdzony, otworzyłoby to większy potencjał dla giełdy. To z kolei oznaczałoby więcej opłat i większe przychody. W oparciu o te szczegóły, Huobi będzie dobrym łupem dla długoterminowych inwestorów w wartość.