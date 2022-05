ICONFi, hybrydowa platforma do oszczędzania i stakowania kryptowalut, uruchamia usługę „My Crypto” dla wygody użytkowników.

Usługa pozwala użytkownikom sprawdzać salda w czasie rzeczywistym i dodawać API z giełd kryptowalutowych, takich jak Binance i Coinbase, dowiedział się CoinJournal z komunikatu prasowego.

Zlikwidowanie wielozadaniowości

Ponieważ na giełdach notowane są różne tokeny i monety, użytkownicy kryptowalut korzystają z wielu z nich. Traderzy i inwestorzy mają trudności ze sprawdzaniem sald swoich giełd. Wielozadaniowość w aplikacjach giełdowych w celu sprawdzenia sald jest uciążliwa.

My Crypto rozwiązuje ten problem

My Crypto jest odpowiedzią na to wyzwanie, ponieważ umożliwia użytkownikom ICONFi wgląd w salda na różnych giełdach, dzięki czemu zarządzanie aktywami jest niezwykle proste. Aplikacja nie ma dostępu do aktywów i jest interfejsem API przeznaczonym tylko do odczytu.

Możliwe jest również porównanie ROI z handlu bezpośredniego z różnymi stopami procentowymi depozytów ICONFi. Steve Cho, dyrektor ds. rozwoju w ICONFi, powiedział:

„Oczekujemy, że usługa My Crypto rozwiąże problem radzenia sobie z wieloma różnymi portfelami giełdowymi. Pokazuje również całkowitą wartość aktywów kryptowalutowych użytkowników w BTC, co ułatwia sprawdzenie, ile aktywów kryptowalutowych mają oni w portfelach giełdowych i portfelach ICONFi łącznie. Wielu użytkowników ICONFi umieszcza swoje BTC, ETH, USDT i USDC na koncie ICONFi Flexible, dzięki czemu mogą otrzymywać podstawowe stopy procentowe, ponieważ nie ma okresu blokady. Ludzie zawsze chcą uzyskać maksymalne zyski ze swoich działań, a użytkownicy ICONFi wiedzą, że jest to najlepsza opcja, jaką mogą mieć bez podejmowania ryzyka związanego z okresem blokady, ponieważ rynek kryptowalut ulega częstym zmianom”.

Dyrektor generalny ICONFi, Sean Kim, dodał:

„Wizją ICONFi jest uczynienie kryptowalut prostymi – chcemy zapewnić łatwe i wygodne usługi finansowania kryptowalut dla wszystkich użytkowników kryptowalut. ICONFi oficjalnie oferuje najwyższe oprocentowanie skumulowane w BTC (bez uwzględnienia tokenów platformy) na rynku i jest jedyną platformą oszczędnościową kryptowalut dającą swoim użytkownikom stałe oprocentowanie. Wszystkie inne platformy obniżają oprocentowanie, jeśli użytkownicy wpłacają więcej kryptowalut, co brzmi niezwykle absurdalnie. Użytkownicy zasługują na większe zyski, jeśli włożą więcej aktywów. Chcemy wspierać każdego użytkownika kryptowalut, aby mógł w łatwy, prosty i wygodny sposób uzyskać jak największą wartość ze swoich kryptowalut”.