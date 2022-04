Zbudowanie portfolio kryptowalutowego z niewielkim kapitałem nie zawsze jest łatwe. Nie oznacza to jednak, że nie da się tego zrobić. To, co naprawdę się liczy, to zidentyfikowanie przyzwoitych aktywów i reinwestowanie jak największej części zysków. Oto kilka wskazówek, których należy przestrzegać, jeśli masz niewielki budżet na kryptowaluty:

Zawsze skupiaj się na aktywach kryptowalutowych o wysokim wzroście, takich jak NFT.

Nowsze i bardziej obiecujące monety również mogą pomóc Ci zbudować Twój kapitał.

Regularnie inwestuj w spadki, aby zwiększyć swój potencjał inwestycyjny.

Tak więc, jeśli masz tylko 1000 USD, poniżej przedstawiamy trzy monety, które mogą pomóc Ci zbudować przyzwoity portfel aktywów.

Shiba Inu (SHIB)

Memiczne monety są znane z ogromnej zmienności. Jednak mogą bardzo szybko się podnieść. To ostatecznie pozwoli Ci zgromadzić więcej pieniędzy na swoim koncie.

Źródło danych: Tradingview

Chociaż istnieją trzy lub cztery memiczne monety, które można rozważyć, Shiba Inu (SHIB) jest zdecydowanie najlepsza. Ma ona przyzwoitą historię, która przyniosła znakomite zyski. Chociaż SHIB spadł w ostatnich latach, nadal istnieje potencjał na większe wzrosty w tym roku.

Apecoin (APE)

Wszyscy wiemy, że NFT będą mieć ogromne znaczenie. Apecoin (APE) jest jedną z monet, która może pozwolić Ci na skorzystanie z nadchodzącego boomu na NFT. Wciąż jest wiele wielorybów, które posiadają ten token. Oznacza to, że istnieje ryzyko dużej wyprzedaży. Jednak mimo to Apecoin jest dość nowy i ma potencjał, by w przyszłości urosnąć nawet 10-krotnie.

The Sandbox (SAND)