Właściciel restauracji Tahinis Restaurants Aly Hamam podzielił się swoim "sekretem" z kanadyjskimi politykami podczas sesji Stałego Komitetu Finansów.

Wiadomość ta jest następstwem wcześniejszego tweeta polityka o jego planie zakupu shawarmy za BTC, podczas gdy spotkał się on z właścicielem firmy, który przechytrzył rząd, aby pokonać inflację.

Poilievre, który chce zostać następnym premierem Kanady, może pomóc kanadyjskim firmom w osiągnięciu podobnego celu. Powiedział o tym w tweecie opublikowanym w poniedziałek, który również pokrywa się z jego innym wielkim planem – przywrócenia ludziom "wolności" i uczynienia z Kanady światowej "stolicy blockchain".

Let people take back control of their money from bankers & politicians.

Expand choice, lower costs of financial products, create thousands of jobs.

Get your membership. So you can vote for me as leader. To make Canada the blockchain capital of the world: https://t.co/d9I1ky9w2t pic.twitter.com/qQrJct9gKK

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) March 28, 2022