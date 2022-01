Kurs PolySwam (NCT) wzrósł o 370% w trzy dni po debucie na giełdach

PolySwarm (NCT), projekt wykrywania zagrożeń i przeciwdziałania złośliwemu oprogramowaniu, wzrósł w ciągu ostatnich trzech dni po tym, jak został wprowadzony na kilka głównych giełd kryptowalutowych, w tym Coinbase.

Kryptowaluta Polyswarm jest obecnie notowana na poziomie 0,12 USD i zwyżkuje o 372% w stosunku do miejsca, w którym była wyceniana tydzień temu.

PolySwarm zajmuje się oprogramowaniem cyberbezpieczeństwa i używa swojego natywnego tokena NCT do nagradzania użytkowników, którzy uczestniczą w gromadzeniu danych i informacji na temat cyberbezpieczeństwa.

13 stycznia PolySwarm (NCT) wraz z Propy (PRO), Inverse Finance (INV) i Liquidity (LQTY) zostały wprowadzone na platformę Coinbase.

Według konta giełdy na Twitterze, cztery altcoiny (PRO, INV i LQTY) będą dostępne w aplikacjach Coinbase Android, Coinbase iOS oraz Coinbase.com dla klientów, którzy będą mogli logować się, kupować, wysyłać, odbierać, handlować lub przechowywać LQTY, INV, PRO i NCT w większości regionów obsługiwanych przez Coinbase.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022