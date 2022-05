Kurs Zilliqa (ZIL) rośnie dzięki pozytywnej opinii w mediach

Zilliqa (ZIL) jest obecnie jedną z najlepiej radzących sobie spółek na rynku kryptowalut. Jej kurs wzrósł dziś o ponad 20%.

W momencie pisania tego tekstu ZIL notowana jest na poziomie 0,08889 USD, co stanowi wzrost o 25,67% po osiągnięciu dziennego maksimum na poziomie 0,09776 USD przed korektą.

Jak wynika z raportów LunarCrush, monitora rynku i aktywności w mediach społecznościowych dla kryptowalut, token ZIL był jedną z najczęściej omawianych kryptowalut.

Wspomniane nastroje rynkowe i społeczne uważa się za główną przyczynę rajdu tokena, który pomógł monecie pokryć część spadku z ostatnich 30 dni, który wyniósł 37%.

Ponadto, na rajd tokena wpłynęło również w pewnym stopniu posunięcie CEO Bena Livshitsa, który ujawnił harmonogram projektu. Dyrektor generalny powiedział, że projekt będzie koncentrował się na budowaniu i integrowaniu aplikacji metaverse, gier i DeFi.

April's been a whirlwind of activity! We joined the @BGameAlliance, unveiled @themetapolis, and @convoluted_code shared #Zilliqa's Roadmap 2022 with the #ZilFam. And that's just scratching the surface.

Read all about it here! https://t.co/X5ZVNGEyzV pic.twitter.com/AgFy0foVHM

— Zilliqa (@zilliqa) May 4, 2022