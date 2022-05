Bank Banco Galicia z Buenos Aires, założony w 1905 roku, umożliwia swoim klientom handel Bitcoinem (BTC), Ethereum (ETH), XRP i USD Coin (USDC). Aby było to możliwe, nawiązał współpracę z Lirium AG, firmą, która dostarcza rozwiązania kryptowalutowe typu plug & play dla instytucji bankowych, dzięki którym możliwe jest uruchomienie nowej usługi.

Argentyna jest jednym z czołowych krajów pod względem adopcji kryptowalut ze względu na wysoką inflację. Według danych firmy Deel, ma ona więcej pracowników, którzy są opłacani w aktywach cyfrowych, niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Liczba firm umożliwiających swoim pracownikom otrzymywanie płatności w kryptowalutach wzrosła o ponad 340% w ciągu zaledwie jednego roku, przy czym główną siłą napędową rosnącej popularności kryptowalut są małe przedsiębiorstwa.

Banco Galicia jest, jak już wspomniano, największym prywatnym bankiem w kraju. Obsługuje ponad cztery miliony klientów prywatnych i korporacyjnych. Posiada również około 600 oddziałów na całym świecie.

Bank pozwala swoim użytkownikom kupować i sprzedawać kryptowaluty, ale nie pozwala im na wypłacanie lub transfer kryptowalut, powiedział CoinDesk dyrektor operacyjny Lirium Martin Kopacz, dodając, że bank oferuje również funkcję depozytową. Stało się również jasne, że Banco Galicia planuje wdrożyć usługę dla wszystkich swoich klientów w połowie maja, zauważył Kopacz.

Lirium współpracuje również z czterema innymi argentyńskimi instytucjami finansowymi, które planują uruchomienie usługi handlu kryptowalutami, dodał Kopacz, nie ujawniając dokładnych informacji. Ponadto, jego zdaniem, Lirium pracuje nad podobnymi integracjami w Brazylii i Meksyku.

Nie jest to jedyny argentyński bank adoptujący kryptowaluty

Decyzja Banco Galicia została podjęta po przeprowadzeniu ankiety wśród klientów, która wykazała, że 60 procent respondentów wyraziło potrzebę posiadania możliwości zakupu kryptowalut na platformie bankowej.

„Zmotywowało nas to do przyspieszenia tego projektu. O dodanie tych funkcji proszą głównie młodzi klienci” – powiedział Ariel Sanchez, kierownik ds. produktów inwestycyjnych w banku. Oprócz Banco Galicia usługę tę uruchomił także cyfrowy bank Brubank SAU. Powoli, ale skutecznie, tradycyjny sektor finansowy wprowadza Bitcoina i resztę branży kryptowalut.

Banco Galicia nie jest jeszcze gotowy

Jeden z zaciekawionych użytkowników napisał na Twitterze do Banco Galicia z pytaniem, czy usługa jest już dostępna. Banco Galicia potwierdziła to za pośrednictwem oficjalnego konta i zaznaczyła, że zostanie dodanych więcej opcji inwestycyjnych.

Jednakże użytkownicy Banco Galicia nie mają jeszcze możliwości wypłacania BTC, ETH lub innych kryptowalut z platformy. Wysyłanie Bitcoinów do własnego portfela lub płacenie innym użytkownikom nie jest więc jeszcze możliwe. Obecnie w Banco Galicia można korzystać wyłącznie z BTC jako instrumentu oszczędnościowego.

Argentyna w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższym wskaźniku adopcji

Według danych Chainalysis, Argentyna znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższym wskaźniku adopcji kryptowalut. Nie jest to zaskakujące, ponieważ Argentyna od lat boryka się z wysoką inflacją. Kraj ten przechodzi od kryzysu walutowego do kryzysu walutowego, a nawet doświadczył inflacji przekraczającej 50 procent. Dwie trzecie Argentyńczyków, którzy inwestują w kryptowaluty, twierdzi, że robi to, aby chronić swoje oszczędności przed inflacją.

Ponieważ tradycyjne banki również zaczynają korzystać z kryptowalut, istnieje duża szansa, że wskaźnik adopcji w Argentynie jeszcze bardziej wzrośnie. W obu bankach można teraz kupować kryptowaluty na tej samej platformie, na której użytkownicy mogą kupować akcje i obligacje. Początkowo Banco Galicia udostępni tę usługę tylko użytkownikom, którzy otrzymują swoje wynagrodzenie poprzez bezpośredni depozyt w banku.

Bitcoinowa rewolucja w Ameryce Łacińskiej

Lirium jest dostawcą infrastruktury, który między innymi pomaga Banco Galicia w uruchomieniu usług kryptowalutowych. Według dyrektora operacyjnego Martina Kopacza, jego firma współpracuje z podobnymi podmiotami w krajach takich jak Brazylia i Meksyk. Ponadto współpracuje z czterema argentyńskimi bankami, aby udostępnić kryptowaluty ich klientom. Wygląda więc na to, że Bitcoin radzi sobie całkiem nieźle w Ameryce Łacińskiej.

Pod tym względem Bitcoin szybko się rozwija. Coraz łatwiej jest kupić BTC, a rosnąca na całym świecie inflacja zapewnia płynne rozpowszechnianie się o nim wieści. Obecnie może się wydawać, że cena Bitcoina nie jest korzystna, ale trzeba pamiętać, że w marcu 2020 roku zanotowaliśmy spadek do około 3000 euro. Patrząc z tej perspektywy, w ciągu dwóch lat udało się poczynić znaczne postępy.