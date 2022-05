Yuga Labs, twórca kolekcji Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT, ogłosił na Twitterze, że zwrócił opłaty za gaz lub koszty transakcji każdej osobie, która nie mogła kupić cyfrowej ziemi w nadchodzącym metaverse od Yuga Labs (Otherside) z przyczyn technicznych.

Yuga Labs potwierdziła to w wątku na Twitterze informując:

„Zwróciliśmy opłaty za gaz wszystkim, którzy dokonali transakcji, lecz zakończyła się ona niepowodzeniem z powodu warunków sieciowych spowodowanych przez mennicę. Opłaty zostały odesłane z powrotem do portfeli użytych do pierwotnej transakcji”.

Mennica tokena NFT Otherdeed przyniosła firmie Yuga Labs 320 milionów dolarów za sprzedaż w ciągu weekendu.

Z danych Etherscan wynika, że firma wydała łącznie 90,57 ETH (265,000 USD), aby zwrócić pieniądze prawie 650 osobom, przy czym największy zwrot w wysokości 2,6 ETH (7,500 USD) otrzymał jeden człowiek.

Aby zapewnić sprawny przebieg procesu, firma wykorzystała MultiSender – aplikację, która nie wymaga portfela do interakcji ani nawet potwierdzenia kontraktu przed otrzymaniem płatności, aby rozdzielić środki do ich właścicieli.

W przypadku kilku nieudanych transakcji, aplikacja MultiSender łączyła je w jeden zwrotny transfer środków.

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI . If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

Gorąco oczekiwana sprzedaż ziemi NFT firmy Yuga Labs w metaverse Otherside wstrząsnęła blockchainem Ethereum, stając się jedną z największych mennic NFT w historii tej branży. Ponadto spowodowała, że opłaty za gaz osiągnęły rekordowy poziom, a niektórzy nabywcy płacili tysiące dolarów za pojedyncze NFT, których nie otrzymali.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022