Luna Foundation Guard, organizacja wspierająca ekosystem Terra, potwierdziła w komunikacie, że sprzedała 80,081 bitcoinów i innych tokenów holdingowych, aby zapobiec krachowi 8 maja i 10 maja.

Luna Foundation Guard (LFG) posiadała ponad 80 tysięcy BTC i innych kryptowalut przed de-peggingiem UST.

1/ As of Saturday, May 7, 2022, the Luna Foundation Guard held a reserve consisting of the following assets:

· 80,394 $BTC

· 39,914 $BNB

· 26,281,671 $USDT

· 23,555,590 $USDC

· 1,973,554 $AVAX

· 697,344 $UST

· 1,691,261 $LUNA

— LFG | Luna Foundation Guard (@LFG_org) May 16, 2022