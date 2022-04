Mokens finalizuje fundusz zalążkowy o wartości 2 mln USD

Mokens League, platforma eSportowa oparta na NFT, sfinalizowała swój fundusz zalążkowy w wysokości 2 milionów dolarów, dowiedział się CoinJournal z komunikatu prasowego.

Platforma gier wieloosobowych do wygrywania i zarabiania w czasie rzeczywistym ogłosiła również swoją walutę w grze, token MOKA, w sieci Polygon.

Przeniesienie sportu na blockchain w czasie rzeczywistym

Gry esportowe firmy będą wykorzystywać MOKA jako główny token użytkowy w ekosystemie. Mokens eSports wprowadza na blockchain gry sportowe w czasie rzeczywistym, zaczynając od piłki nożnej, a w przygotowaniu są tenis, koszykówka, hokej i wiele innych.

Gracze mogą używać MOKA do stawiania zakładów na gry w konkurencyjnych playlistach puli „Win to Earn”. Używają oni tokena, aby wejść do meczów i czekać w kolejce, aż dołączą do nich gracze o podobnej randze.

Zwycięzcy otrzymują pulę nagród. Opłata pobierana przez Mokens League za korzystanie z platformy jako usługi jest znikoma.

Darmowy tryb demo

Nowi gracze mogą spróbować swoich sił, nie ryzykując prawdziwych pieniędzy, w trybie free-to-play. Można kupić założycielskie NFT, aby wcześniej wejść do gry.

Mokens Leagues planuje ogłosić je pod koniec miesiąca i rozpocząć ich sprzedaż w maju. Sprzedaż zostanie zakończona, gdy wszystkie zostaną wyprzedane.

Martin Repetto, dyrektor generalny Monsters League Studios, powiedział:

„Chociaż jesteśmy zachwyceni i podekscytowani ogromnym rozwojem gier opartych na kryptowalutach, nie możemy nie zauważyć, że istnieje obecnie podstawowy problem z istniejącymi grami P2E, które nagradzają ludzi za spędzanie czasu na niedziałającej grze. Nie jest to zabawa ani wyzwanie, a już na pewno nie jest to trwałe. NFT i tokeny mogą zachęcić graczy do grania w nasze gry, ale jak zawsze to, co zatrzyma graczy, to fantastyczna rozgrywka i mechanika esportowa. Obecnie najdłużej grane gry na świecie to konkurencyjne esporty. Dlatego też naszym głównym priorytetem jest stworzenie gry, w którą przyjemnie się gra, w którą łatwo jest zacząć, ale która jest trudna do opanowania”.

Przed nami świetlana przyszłość Mokens NFT

Przyszłość Mokens NFT zapowiada się całkiem obiecująco, ponieważ gra będzie zawierać funkcje zarządzania klubem, rozgrywkę w świecie metaverse oraz inne zasoby, takie jak dekoracje czy stadiony. Postacie zostaną przeniesione z gry do świata metaverse.

Przedsprzedaż tokenów MOKA jest już uruchomiona. Mokens League planuje wydać zamkniętą wersję próbną gry wieloosobowej w czasie rzeczywistym do końca września tego roku, a publiczną betę otworzyć w pierwszym kwartale 2023 roku.