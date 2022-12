Najlepsze altcoiny do kupienia podczas krachu kryptowalut w 2023 roku

Każda awaria krypto może boleć, a wielu posiadaczy monet odczuwa w ostatnim czasie ten ból. Sytuacja pozostawiła wielu inwestorów prześwietlonych tokenami, które zostały kupione w pobliżu szczytu hossy. W związku z tym niektórzy niechętnie wracają do nowych inwestycji.

To powiedziawszy, niedźwiedzie warunki są zawsze pełne najlepszych okazji. W takich czasach solidne tokeny są zazwyczaj zaniżane i mają większy potencjał niż kiedykolwiek. A po 90% obniżkach cen we wszystkich dziedzinach, istnieje kilka świetnych opcji dla inwestorów krypto, którzy są gotowi iść naprzód i przygotować się na kolejną hossę.

W tym artykule przeanalizujemy 5 najlepszych altcoinów do kupienia przed odwróceniem. Te tokeny mają duży potencjał na przyszłość i każdy z nich może przynieść znaczne zyski dla Twojego portfela.

#1 Metacade (MCADE) – Casualowe granie Play-to-Earn

Metacade ma stać się największą arkadą sieciową w metaverse. Projekt ten jest w dużej mierze napędzany przez społeczność i ma z czasem stać się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją ( DAO ). Wygląda na to, że platforma już teraz stanie się dużym projektem, który będzie rywalizował z niektórymi z największych tytułów GameFi, takimi jak Axie Infinity i Decentraland.

Oprócz oferowania różnych gier typu play-to-earn, Metacade zapewnia entuzjastom GameFi miejsce typu „wszystko w jednym”, które oferuje przełomowe funkcje.

Gracze mogą zarabiać na wiele unikalnych sposobów, w tym dzieląc się swoją wiedzą o grach. Metacade będzie nagradzać użytkowników za wkład w społeczność, poprzez publikowanie recenzji, pomaganie innym graczom i przeprowadzanie beta-testów gier, które wciąż są w fazie rozwoju. W ten i inny sposób użytkownicy Metacade zdobywają natywny token – MCADE.

Metacade to także miejsce łączące graczy i twórców gier. W szczególności twórcy gier mogą zaproponować społeczności swój projekt, aby otrzymać finansowanie za pośrednictwem Metagrantów. Zarówno nagrody, jak i głosowanie odbywają się za pośrednictwem tokena MCADE, dzięki czemu ma on wiele zastosowań.

MCADE ma ustaloną całkowitą podaż 2 000 000 000 tokenów, z czego 70% jest udostępniane w presale. Posiadanie stałej podaży daje MCADE tokenomikę deflacyjną, która może być niezwykle korzystna ze względu na naturalny związek między podażą a popytem. Stała podaż w połączeniu z rosnącym popytem skutkuje ciągłym wzrostem ceny, ponieważ token staje się coraz rzadszy.

Oferując graczom szerokie możliwości zarabiania i wspierając ciągły rozwój społeczności graczy blockchain, MCADE oferuje ogromną wartość. Na razie token wydaje się niedowartościowany, a jego cena przedsprzedażowa to odzwierciedla. Dzięki ponad 100% zyskom osiągniętym w nieoptymalnych warunkach rynkowych, Metacade ma szansę stać się głównym graczem w GameFi w nadchodzących latach.

#2 Binance (BNB) – Globalny CEX

Binance to globalna giełda kryptowalut, która zapewnia platformę do handlu 600 cyfrowymi walutami. Natywny token platformy, BNB, został stworzony w celu finansowania rozwoju i zapewnienia płynności traderom. Token służy do uiszczania opłat i może być również używany do kupowania towarów i usług za pomocą karty debetowej Binance VISA.

BNB jest obecnie piątym co do wielkości tokenem pod względem kapitalizacji rynkowej, a giełda Binance zajmuje pierwsze miejsce ze wszystkich CEX pod względem całkowitego wolumenu obrotu. CEX to scentralizowana giełda. CEX różnią się od zdecentralizowanych giełd (DEX) tym, że wszystkie usługi transakcyjne są kontrolowane przez jednostkę centralną, a nie przez inteligentne kontrakty i automatycznych animatorów rynku, a wszystkie tokeny są przechowywane w portfelach należących do tej centralnej jednostki, w przeciwieństwie do tych przechowywanych przez osoby.

Token BNB ma kilka unikalnych cech. Podaż jest deflacyjna, ponieważ nie można już wybić więcej żetonów, a także ma mechanizm spalania, który stale zmniejsza krążącą podaż w czasie.

Początkowo BNB miał 200 000 000 tokenów. Od założenia projektu w 2017 roku Binance spala procent wszystkich opłat kwartalnie. Od lipca 2022 roku prawie 20% całkowitej podaży zostało spalone, a podaż w obiegu wynosi obecnie około 160 000 000 BNB. Proces ten będzie trwał do momentu spalenia 50% pierwotnego zapasu.

CEX zapewnia przydatną usługę posiadaczom kryptowalut. Dostępnych jest wiele usług handlowych, w tym instrumenty pochodne, udzielanie pożyczek, obstawianie i zaciąganie pożyczek. Binance, będąc największym CEX, przyciąga wiele milionów użytkowników i ma potencjał do dalszego wzrostu wraz z rozwojem branży.

Jeśli Binance CEX będzie się dalej rozwijać, możesz być pewien, że więcej osób kupi BNB, aby skorzystać z korzyści oferowanych na tej platformie. W połączeniu z unikalną tokenomiką tokena, w tym jego mechanizmem spalania, ma to obiecujący długoterminowy wpływ na cenę BNB. Zwiększony popyt i ciągłe zmniejszanie podaży oznaczają, że cena ma wzrosnąć.

#3 Polygon (MATIC) – Skala dApps

Polygon to zdecentralizowana platforma, która zapewnia skalowalność Ethereum. Sieć ta posiada innowacyjne rozwiązanie skalujące o nazwie Matic Plasma, które umożliwia wyższą przepustowość transakcji i niższe opłaty. Matic Plasma wykorzystuje łańcuchy boczne, aby pomóc obniżyć wysokie opłaty Ethereum, a tym samym zapewnia lepszą obsługę zdecentralizowanych aplikacji (dApps) w ekosystemie Web3.

Ponieważ Polygon jest rozwiązaniem skalującym warstwę 2 dla Ethereum, ma on szereg kluczowych cech technicznych. Zbudowany na warstwie 1 Ethereum, ekosystem Polygon ma ten sam wysoki poziom bezpieczeństwa co Ethereum. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu łańcucha bocznego może zapewnić szybszą ostateczność i opłaty transakcyjne bliskie zeru, co służy zwiększeniu użyteczności standardowego blockchaina Ethereum.

Natywnym tokenem dla sieci Polygon jest MATIC. Służy on do opłat transakcyjnych i zabezpieczenia sieci nagrodami dla walidatorów. Token ten ma maksymalną podaż 10 mld MATIC i podaż w obiegu 8,7 mld.

MATIC poprawia komfort użytkowania platform zbudowanych na Ethereum – największej infrastrukturze dla zdecentralizowanych aplikacji w Web3. Ponieważ może on przetwarzać dużą liczbę transakcji przy niskich kosztach, Polygon jest używany jako sieć z wyboru dla wielu nadchodzących gier blockchain.

GameFi polega na gospodarkach cyfrowych, aby zapewnić płynność nagród typu play-to-earn. Te gospodarki zgodnie z projektem przetwarzają dużą liczbę transakcji, a Polygon doskonale nadaje się do świadczenia tej usługi ze względu na zoptymalizowane wrażenia użytkownika.

Gry Blockchain mogą oferować graczom wyjątkowe korzyści, a oczekuje się, że domena ta będzie się rozwijać w całej branży gier. Mając to na uwadze, MATIC stanowi doskonałą inwestycję na przyszłość, ponieważ jest integralną częścią sieci, która ma przyciągnąć dużą liczbę użytkowników w nadchodzących latach.

#4 LooksRare (LOOKS) – rynek NFT

LookRare to platforma oparta na blockchainie, która umożliwia tworzenie, gromadzenie i handel dziełami sztuki cyfrowej i innymi przedmiotami kolekcjonerskimi. Jest to nowy rynek NFT, który został uruchomiony w styczniu 2022 roku. Platforma ta zawiera najlepsze kolekcje grafiki cyfrowej, w tym Bored Ape Yacht Club (BAYC) i CryptoPunks.

LooksRare oferuje szeroką gamę funkcji i narzędzi pomagających odkrywać nowe przedmioty i uczestniczyć w aukcjach internetowych. Platforma obsługuje również tworzenie niezamiennych tokenów (NFT), które mogą być używane do reprezentowania dowolnego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich na platformie LookingRare. Jest to elastyczna platforma, która zapewnia użyteczną usługę entuzjastom NFT.

LOOKS to natywny token dla platformy LooksRare. Ma on kilka kluczowych przypadków użycia. Wśród nich są wysokie nagrody procentowe dla handlowców, którzy wystawili NFT na sprzedaż na platformie.

Maksymalna podaż dla LOOKS to 1 miliard tokenów. Obecna liczba tokenów w obiegu wynosi około 47% tej kwoty i wynosi 470 000 000. Zgodnie z whitepaper LookingRare, całkowita podaż tokenów LOOKS ma osiągnąć maksymalną podaż 2 lata po uruchomieniu platformy LooksRare, czyli na początku 2024 roku.

LooksRare oferuje bardziej opłacalny system motywacyjny dla osób sprzedających NFT. Jeśli kolekcjoner sztuki cyfrowej chce wystawić NFT z jednej z kolekcji obsługiwanych przez platformę, może zdobywać nagrody co 10 minut. Z biegiem czasu nagrody te mogą się kumulować, a sprzedawcy mogą zarobić wysoki procent RRSO za wybór platformy zamiast alternatywnych rynków NFT.

Oczekuje się, że w przyszłości popularność grafiki cyfrowej będzie rosła. Ponadto LooksRare obsługuje kupowanie i sprzedawanie wszelkiego rodzaju NFT. Tak więc, w miarę jak technologia NFT staje się coraz szerzej stosowana w grach i innych domenach blockchain, token LOOKS może działać bardzo dobrze w nadchodzących latach.

#5 Avalanche (AVAX) – Technologia DAG

Avalanche to platforma blockchain, która umożliwia użytkownikom tworzenie, przesyłanie i przechowywanie zasobów cyfrowych. Jest to blockchain warstwy 1 z unikalnym i innowacyjnym protokołem konsensusu opartym na Avalanche-Algo Consensus Engine (ACE). Mechanizm ten wykorzystuje ukierunkowany graf acykliczny (DAG) w celu osiągnięcia konsensusu, który umożliwia sieci przetwarzanie dużej liczby transakcji przy mniejszym zużyciu energii niż alternatywy Proof of Work lub Proof of Stake.

Avalanche obsługuje szeroki zakres funkcji, w tym inteligentne kontrakty, zdecentralizowane aplikacje (dApps) i tokenizację. Sieć Avalanche jest wysoce skalowalna, z możliwością przetwarzania do 4500 transakcji na sekundę (TPS). Jest to oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, które jest dostępne dla każdego do użytku lub współtworzenia i stanowi bezpieczną i przyjazną dla użytkownika alternatywę dla ekosystemów wydobywania bloków.

AVAX to natywny token dla Avalanche. Tokeny AVAX służą do zabezpieczania sieci poprzez zapewnianie nagród dla walidatorów, a także do opłat transakcyjnych przy wysyłaniu cyfrowej waluty peer-to-peer.

Obecnie w obiegu jest 300 000 000 tokenów AVAX, a maksymalna podaż to 720 000 000 AVAX. Z biegiem czasu pozostałe tokeny zostaną odblokowane i dodane do obiegu.

Avalanche to blockchain nowej generacji, który oferuje lepsze wrażenia użytkownika w porównaniu ze starszymi systemami. Sieć typu open source jest wysoce skalowalna, wysoce bezpieczna i zdecentralizowana, co oznacza, że protokół Avalanche rozwiązał trylemat blockchaina.

Oferując kompatybilność z inteligentnymi umowami wraz z niskimi opłatami i wysokim TPS, Avalanche może stać się w przyszłości wylęgarnią aktywności blockchain. AVAX jest jedną z 20 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej, z ceną, która jest obecnie niższa niż 14 USD po osiągnięciu rekordowego poziomu prawie 150 USD. Oczekuje się, że token ponownie osiągnie te maksima z czasem.

Zdywersyfikuj swoje portfolio

Krypto zima 2022 roku była ponura dla wielu inwestorów. Niektóre topowe projekty, takie jak LUNA i FTT, całkowicie skapitulowały. Promykiem światła dla tych pochmurnych warunków jest to, że technologia blockchain jest bardzo odporna. Istnieje wiele innowacyjnych projektów, które rozwijają się niezależnie od akcji cenowej i wszystkie one mogą przynieść znaczne zyski podczas następnej hossy.

Metacade właśnie rozpoczyna swoją presale, a przy tak dużej wartości projektów w przygotowaniu, inwestorzy byli chętni do zaangażowania się. Na razie możesz otrzymać 125 MCADE za zainwestowanego dolara, co daje 0,008 $ za token. Cena ta ma jednak wzrosnąć do 0,02 USD, a to zanim token zostanie udostępniony publicznie jeszcze w tym roku.

Wszystkie projekty opisane w tym artykule mają duży potencjał, a każdy z nich oferuje innowacyjne rozwiązania w różnych sektorach blockchain. Jeśli krach z 2022 roku czegoś nas nauczył, to tego, że zdywersyfikowany portfel jest kluczem do zrównoważenia zmienności rynkowej. Wymienionych tutaj 5 tokenów obejmuje zarówno CEX, jak i zdecentralizowane rynki, od warstwy 1 do warstwy 2, a także klejnot o wysokim potencjale we wczesnych stadiach.

