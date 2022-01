Harmony, 42 największa moneta pod względem kapitalizacji rynkowej, jest jednym z największych dzisiejszych zwyżkujących. W ciągu ostatnich 24 godzin kryptowaluta zwiększyła swoją wartośc o ponad 13%. Czy wkrótce przebije wybije się do pierwszej czterdziestki? Ten artykuł wyjaśnia charakterystykę Harmony, czy jest to dobra inwestycja, oraz najlepsze miejsca, w których można ją teraz kupić.

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup ONE z Binance już dziś

KuCoin to globalna wymiana kryptowaluta do licznych zasobów cyfrowych i cryptocurrencies. Rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku, KuCoin stała się jednym z najpopularniejszych giełd kryptograficznych i ma już ponad 5 milionów zarejestrowanych użytkowników z ponad 200 krajów i regionów. Według rankingu Alexa ruchu, miesięczne wyjątkowa wizyta KuCoin w szeregach globalnie top 5.

Kup ONE z KuCoin już dziś

Harmony to platforma blockchain zaprojektowana w celu ułatwienia tworzenia i użytkowania zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Sieć ma na celu innowację sposobu działania zdecentralizowanych aplikacji poprzez skupienie się na losowym dzieleniu stanów, co pozwala na tworzenie bloków w ciągu kilku sekund.

Koncentrując się na szybkości przetwarzania i walidacji, mainnet Harmony ma na celu zrewolucjonizowanie tworzenia bloków. Poprzez wprowadzenie procesu shardingu, firma znacznie zredukowała czas walidacji węzłów.

Aby zapewnić ochronę węzłów i zabezpieczyć proces walidacji, Harmony wprowadził sprawdzalną funkcję losową (VRF) dla bezstronnego i nieprzewidywalnego członkostwa w shardingu. Oznacza to, że węzły i walidatory są przydzielane i ponownie przydzielane w sposób losowy.

Program Harmony Grants jest inicjatywą, która ma na celu wspieranie innowacji i przyciąganie deweloperów do mainnetu Harmony.

Odpowiedź zależy od Twojej skłonności do ryzyka i sytuacji finansowej. ONE to ryzykowny i nieprzewidywalny aktyw. Przed dokonaniem inwestycji w Harmony należy poświęcić czas na przeprowadzenie analizy i określenie poziomu ryzyka, który jesteś skłonny zaakceptować.

Większość serwisów prognozujących ceny jest byczo nastawiona do Harmony, która odwróciła większość strat (-24%) poniesionych w ciągu ostatniego tygodnia. GovCapital uważa, że o tej porze przyszłego roku będzie ona notowana za 0,532 USD, a w ciągu pięciu lat wzrośnie do 2,7 USD.

TradingBeasts prognozuje 0,4 USD za jeden token ONE na początku przyszłego roku. Najwyższy poziom, do którego wzrośnie do końca 2025 roku to 0,41 USD.

DigitalCoin przewiduje średnią cenę 0,44 USD w 2022 roku, 0,52 USD w 2023 roku, 0,67 USD w 2025 roku i 1,13 USD do końca 2028 roku.

$ONE $USD

I mean its pretty simple this coin is going to outperform the entire market in January/February.

See you at 0.50c soon. 🤌#HarmonyONE pic.twitter.com/eti8srwsPj

— Ghost💎🪐 (@GhostlyTrader) January 2, 2022