Nexo otrzymuje tytuł „najlepszego portfela kryptowalutowego”

Nexo, wiodąca instytucja regulowana dla aktywów cyfrowych, otrzymała nagrodę "najlepszego portfela kryptowalutowego" w 6. dorocznym programie FinTech Breakthrough Awards, będącym imitacją prestiżowych nagród międzynarodowych.

Nexo zostało wyróżnione za swoją najnowocześniejszą technologię, dostępność i przyjazność dla użytkownika oraz ogólną misję działania jako pomost pomiędzy finansami cyfrowymi i tradycyjnymi. Nagroda Fintech Breakthrough Awards została przyznana Nexo Wallet, który zawiera pakiet do zarabiania na kryptowalutach, natychmiastowe linie pożyczkowe Nexo oraz giełdę Nexo Exchange.

Po otrzymaniu nagrody, współzałożyciel i partner zarządzający w Nexo, Antoni Trenchev, powiedział:

"Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy tę nagrodę i uznanie branży od FinTech Breakthrough. Dążenie zespołu Nexo do doskonałości – od opracowania produktu do udzielenia licencji na całym świecie – zaowocowało powstaniem nowej generacji profesjonalnych usług finansowych dla aktywów cyfrowych. Będziemy nadal poświęcać nasze wysiłki, aby umożliwić jak największej liczbie osób bycie częścią lepszego, bardziej sprawiedliwego systemu finansowego, który stworzyła kryptowaluta”.

FinTech Breakthrough Awards

FinTech Breakthrough Awards to prestiżowy międzynarodowy program nagród, który honoruje innowatorów i liderów FinTech z całego świata w wielu branżach, w tym między innymi bankowości cyfrowej, pożyczkach, finansach osobistych, płatnościach, inwestycjach, InsurTech i RegTech.

W tegorocznym programie FinTech Breakthrough Award wzięło udział ponad 3950 nominowanych. Wśród pozostałych laureatów, którzy otrzymali nagrody w różnych sektorach, znalazły się takie firmy jak Binance, Afterpay, Monday, BNY Mellon, S&P Global, Mastercard, Bread, Blockdaemon, First Citizens Bank, Experian i Webull.

Przyznając nagrodę Nexo, dyrektor zarządzający w FinTech Breakthrough, James Johnson, powiedział:

"Użytkownicy kryptowalut potrzebują bardziej natychmiastowych i wydajnych sposobów dostępu do swoich aktywów wraz z elastycznością w świecie rzeczywistym, a przyjazna dla użytkownika platforma Nexo zapewnia to wraz z wysoką premią za bezpieczeństwo. Portfel Nexo to najłatwiejsze i najbezpieczniejsze miejsce do kupowania, sprzedawania i handlowania kryptowalutami – i z radością gratulujemy Nexo zdobycia nagrody dla najlepszego portfela kryptowalutowego na rok 2022”.

O Nexo

Nexo to regulowana firma zajmująca się aktywami cyfrowymi, która dąży do maksymalizacji wartości i użyteczności kryptowalut.

Nexo oferuje usługę wymiany, która pozwala użytkownikom handlować ponad 300 parami rynkowymi, linie kredytowe Instant Crypto Credit, które są efektywne podatkowo, wysokodochodowy pakiet Earn Crypto Interest, zaawansowaną platformę transakcyjną OTC oraz portfel o nazwie Nexo Wallet, który zapewnia najwyższej klasy ubezpieczenie depozytowe i bezpieczeństwo klasy wojskowej.