OKX ogłasza zawody NFT World Cup

Najważniejsze informacje

Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a firmy kryptowalutowe włączyły się do akcji

OKX uruchomił turniej NFT, w którym klienci mogą wybić trzy darmowe NFT

Brazylia jest faworytem, ale narody europejskie wygrywały każdy turniej od 2002 roku

Nastały Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej to bez wątpienia największe zawody sportowe na świecie. Podczas gdy ta edycja może być naznaczona łamaniem praw człowieka i korupcją, 32 narody zebrały się, aby zdecydować, kto będzie królował przez następne cztery lata.

Świat kryptowalut wykorzystuje Mistrzostwa Świata do ekspozycji

Nawet w świecie kryptowalut, Puchar Świata wywiera swoje oddziaływanie. Na przykład Cristiano Ronaldo uruchomił kolekcję NFT na Binance. Chociaż byłoby to skądinąd godne uwagi, zostało pogrzebane w wiadomościach, ponieważ pojawiło się wśród CEO Binance Changpeng Zhao kłócącego się z Samem Bankman-Friedem na Twitterze, co ostatecznie doprowadziło do skandalicznego upadku FTX.

Najpierw Lionel Messi kradnący Ronaldo światło dzienne (co to był za gol przeciwko Meksykowi), a potem Sam Bankman-Fried. Ten facet nie może złapać przerwy.

Gdzie indziej w ramach NFT, OKX uruchomił OKX Football Cup, konkurs, który pozwala graczom wybijać NFT i rywalizować o nagrody. Chociaż byłem krytyczny wobec rynku NFT za jego brak wartości jako części rozpadającego się metaverse, kocham moją piłkę nożną.

Dlatego też, pomimo mojej obecnej niechęci do NFT, mając możliwość wybicia darmowych NFT dla trzech różnych drużyn, zdecydowałem się na zabawę i sprawdzenie, które drużyny mają największe szanse na wygranie Mistrzostw Świata. Chociaż, powinienem zastrzec, że te NFT z OKX nie są ściśle darmowe. Klienci nadal są zobowiązani do uiszczania opłat za gaz, które w przypadku Ethereum mogą być dość wysokie – i w rzeczywistości odstraszyły mnie od samodzielnego wybijania jednej.

Ale jeśli wybijesz przed zakończeniem fazy grupowej 3 grudnia, będziesz mógł wziąć udział w konkursie, a opłata za gaz będzie jedyną opłatą.

Kto wygra Mundial?

Decydując o tym, kto jest najlepszą drużyną do wybicia NFT, najpierw sprawdziłem szanse każdej z drużyn na wygranie turnieju. W tym celu wyciągnąłem kursy bukmacherskie, na wtorek 29 listopada (jest to przed rozstrzygnięciem grupy Anglia/USA dziś wieczorem).

Przy 27,4%, Brazylia jest uważana za najbardziej prawdopodobną drużynę do wygrania turnieju. Osobiście bardzo chciałbym zobaczyć, jak to robią. Reprezentacja Brazylii jest niczym innym jak ikoną, a ponieważ nie trzymała trofeum w rękach od 2002 roku, byłoby miło zobaczyć, jak to robią.

W rzeczywistości europejskie drużyny wygrały ostatnie cztery Puchary Świata, odkąd Brazylia pokonała Niemcy 2-0 w Jokohamie w Japonii w 2002 roku. Włochy zwyciężyły cztery lata później w 2006 roku (dzięki uprzejmości Zinedine’a Zidane’a, który załamał się psychicznie), Hiszpania triumfowała w 2010 roku w ramach ich całkowitej dominacji w międzynarodowym futbolu, Niemcy pokonały Argentynę w 2014 roku, a Francja pokonała dzielną Chorwację w 2018 roku.

Czy to dobry pomysł, aby wybić NFT Brazylii?

Prawdę mówiąc, odpowiedź na pytanie, kogo tu wybić, jest prosta. To trzech największych faworytów: Brazylia, Francja i Hiszpania. Ich szanse na zwycięstwo wynoszą odpowiednio 27,4%, 14,7% i 12,2%, co daje 53% szans na to, że jeden z nich podniesie trofeum do góry.

Ale gdzie jest zabawa w wybieraniu faworytów?

Moje serce mówi, że Argentyna, ponieważ byłoby miło patrzeć jak mały mistrz, Lionel Messi, odchodzi w stronę zachodu słońca z największą nagrodą ze wszystkich pod pachą. Ale po tym, jak Argentyńczycy walczyli z trudem do tej pory, ich 10% szanse na wygraną wydają się skromne.

Ja, wobec nieobecności mojego kraju w turnieju (Irlandii), kibicuję dwóm narodom Ameryki Południowej. Jako Europejczyk, miło jest widzieć, że Hiszpania, Francja i im podobni grają dobrze, ale jestem gotów zobaczyć, jak kraje Ameryki Południowej odbierają swoją koronę.

W głębi duszy myślę, że Hiszpania lub Francja mogą tego dokonać. Nie wiem dlaczego nie ufam Brazylii, tak utalentowanej jak ich skład. Kontuzja Neymara też nie pomoże.

Ale hej, kto wie. Chyba właśnie dlatego oglądamy mecze.