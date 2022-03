Origin Protocol (OGN) utrzymuje impet pomimo spadku o 10%

Origin Protocol (OGN) zanotował dziś spadek o prawie 10%. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy większość monet odnotowuje wzrosty. Jednak mimo to, długoterminowe wskaźniki dla OGN pozostają pozytywne. Jak długo tak pozostanie, to już inna historia. Oto najważniejsze informacje:

Token OGN pozostaje nieco powyżej 25- i 50-dniowych prostych średnich kroczących.

Moneta jest obecnie notowana po 0,45 USD, co oznacza spadek o około 10% w ciągu ostatnich 24 godzin.

OGN spadł również o prawie 88% od swoich rekordowych poziomów z zeszłego roku.

Źródło danych: Tradingview

Czy Origin Protocol (OGN) może utrzymać się na powierzchni?

Fakt, że OGN znajduje się nieco powyżej 25- i 50-dniowej prostej średniej kroczącej jest dobrym znakiem. Oznacza to, że kurs nie wszedł jeszcze w rynek niedźwiedzia. Istnieją jednak obawy, że może być z tym różnie. Dobrą wiadomością jest to, że OGN wydaje się mieć już za sobą całkowite dno.

Kurs znajduje się 88% poniżej ATH i przez ostatni tydzień wykazywał tendencję spadkową. W większości przypadków, po osiągnięciu dna, monety odwracają trend. Takie odwrócenie może nastąpić bardzo szybko w przypadku OGN. W rzeczywistości, pomimo dzisiejszej 10% straty, niektórzy analitycy oczekują, że OGN będzie się konsolidował

Moneta może w najbliższym czasie z łatwością powrócić do poziomu 0,8 USD, co doprowadzi do wzrostu o co najmniej 40%. Jednakże, kluczową strefą wsparcia, na którą należy zwrócić uwagę w tym momencie, jest 0,34 USD. Każdy spadek poniżej tej ceny spowoduje niedźwiedzi spadek.

Czy Origin Protocol (OGN) jest dobrą inwestycją?

Origin Protocol jest projektem DeFi, który zapewnia również integrację z NFT. W jego ekosystemie znajduje się również stablecoin przynoszący zyski, co sprawia, że jest on dość unikalny w porównaniu z innymi projektami.

Mimo że OGN znajduje się w trendzie spadkowym od końca 2021 roku, nadal ma niezwykły potencjał długoterminowy. Z tego powodu można go rozważyć, jeśli chcesz dodać więcej monet DeFi do swojego portfela.