Uniswap (UNI) przez ostatnie trzy dni z rzędu notował wzrosty. To przyzwoite tempo zbiegło się z lepszymi wynikami na rynku ogólnym. Wydaje się jednak, że UNI nadal ma wystarczający impet, aby pójść do przodu w nadchodzących dniach. Oto, co należy wiedzieć:

W momencie publikacji artykułu kurs UNI wynosił 8,77 USD, co oznacza wzrost o około 5% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Oczekuje się, że w najbliższych dniach moneta odzyska kluczową strefę wsparcia na poziomie 9,4 USD.

Jeśli tak się stanie, UNI może kontynuować dobrą passę byków ze wzrostem o co najmniej 30%.

Źródło danych: Tradingview

Uniswap (UNI) – Analiza cenowa

W ciągu ostatniego tygodnia UNI poruszał się w bardzo ważnym zakresie. Podczas gdy monecie udało się utrzymać powyżej wsparcia 8.13 USD, nie udało się jej pokonać poziomu 9.4 USD. W rzeczywistości, UNI został odrzucony na poziomie 9,4 USD już kilkukrotnie.

Jednak ostatnie momentum może zapewnić bardzo potrzebny bieg, który ostatecznie przekształci 9,4 USD z oporu na wsparcie. W końcu moneta ma za sobą trzy dni nieprzerwanych wzrostów. W momencie publikacji artykułu moneta w ciągu ostatnich 24 godzin zwyżkowała już o 5%.

Jeśli bykom uda się odzyskać opór na poziomie 9,4 USD i skonsolidować się tam do końca tygodnia, wówczas UNI może zapoczątkować byczą passę, która przyniesie co najmniej 30% wzrost. Jeśli jednak moneta spadnie poniżej obecnego oporu na poziomie 8,13 USD, prognoza ta zostanie unieważniona.

Czy warto kupić Uniswap (UNI) już dziś?

Uniswap (UNI) jest główną zdecentralizowaną giełdą sieci Ethereum. Jest to również jeden z największych projektów w przestrzeni DEX z kapitalizacją rynkową wynoszącą prawie 6 miliardów dolarów.

Jednak UNI może przynieść jeszcze więcej. W rzeczywistości, jeszcze niedawno moneta testowała poziom 20 USD. Niewykluczone, że w perspektywie średnioterminowej może powrócić na te wyżyny.