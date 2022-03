Oto 3 najlepsze monety do yield farmingu

Istnieje wiele sposobów na zarabianie pieniędzy w branży kryptowalutowej. Choć najbardziej powszechne jest kupowanie aktywów kryptowalutowych i trzymanie ich w celu zwiększenia wartości kapitału, możliwe jest osiąganie bardzo dobrych rocznych zysków dzięki stakowaniu i yield farmingowi. Oto dlaczego yield farming ma sens:

Pozwala zachować kapitał przez dłuższy czas.

Można zarabiać, podczas gdy aktywa kryptowalutowe zyskują na wartości.

Yield farming jest dostępny w prawie wszystkich blockchainach.

W związku z tym, jeśli próbujesz znaleźć jakieś przyzwoite możliwości dla yield farmingu, poniżej przedstawiamy listę monet, które mogą być do tego idealne:

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) jest największą zdecentralizowaną giełdą w łańcuchu Ethereum. Wymaga ona dużej płynności i jako taka, użytkownicy mogą stakować swoje kryptowaluty i zarabiać na tych pulach płynności.

Źródło danych: Tradingview

Wspaniałą cechą Uniswap jest to, że oferuje on najlepsze zyski spośród wszystkich programów stakingu i yield farmingu. Mówimy tu o rocznych zyskach w wysokości od 20 do 50%.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) również wykonuje bardzo dobrą pracę, oferując zdecentralizowane usługi wymiany za pomocą puli płynności. Jest to mniej więcej to samo, co Uniswap. Ale jego zyski są po prostu szalone. Użytkownicy mogą zarobić od 8% do nawet 250% na aktywach, które stakują. Rozpiętość jest bez wątpienia ogromna, ale nawet 8% rocznie nie jest takie złe.

Cranos (CRO)

Cranos (CRO) był wcześniej znany jako Crypto.com. Jest to jedna z głównych platform wymiany kryptowalut na świecie, której wolumen obrotów jest liczony w miliardach dolarów. Zmiana nazwy na Cranos odzwierciedla jednak kierunek, w którym chce podążać Crypto.com.

W skrócie, celem jest wprowadzenie większej liczby funkcji DeFi do swojego ekosystemu. Na wypadek, gdybyś jednak chciał zarobić tutaj przyzwoite i długoterminowe pieniądze, program stakowania i yield farmingu jest całkiem imponujący. Użytkownicy mogą zarobić nawet do 15% w skali roku.