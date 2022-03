Tezos (XTZ) w ciągu ostatnich kilku dni odnotował silne bycze wybicie. Moneta jest teraz skierowana w górę i wydaje się, że byki w pełni przejęły inicjatywę. Jak jednak ostatecznie rozwinie się akcja cenowa? Poniżej znajduje się analiza, ale oto, co musisz wiedzieć:

Tezos zamykał się na zielono przez ostatnie cztery dni z rzędu.

Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin moneta wzrosła o około 5%.

Spojrzenie na wykres wskazuje na bycze wybicie, które może przynieść 30% zwyżki.

Źródło danych: Tradingview

Tezos (XTZ) – Analiza i prognoza cenowa

Ostatnie cztery dni okazały się całkiem owocne dla Tezos (XTZ). Moneta zdołała wzrosnąć o około 25%. Widzieliśmy również, że moneta straciła nieco na impecie. Zamiast jednak spadać, XTZ skonsolidował się na poziomie około 3,55 USD. Od tego czasu udało się mu znaleźć większy impet i od tego punktu konsolidacji wzrósł już o ponad 5%.

Wyraźnie widać, że XTZ odbija się od dna i w rzeczywistości analiza pokazuje, że moneta może wzrosnąć do 4,5 USD przed ponownym spadkiem. Oznaczałoby to wzrost o 30% w stosunku do obecnej ceny.

Jednakże, ta bycza perspektywa zostanie unieważniona, jeśli zobaczymy natychmiastową wyprzedaż, która zepchnie XTZ poniżej 2,85 USD. W rzeczywistości, jeśli tak się stanie, moneta może z łatwością osiągnąć poziom 2,5 USD przed próbą znalezienia kolejnej ścieżki w górę.

Czy warto kupić Tezos (XTZ)?

Dla traderów długoterminowych jest to dobry moment na zakup Tezos. Moneta wciąż ma przyzwoite podstawy i może przynieść bardzo dobre zyski przed końcem roku. Krótkoterminowe działanie polegałoby na wejściu w okres hossy i zrealizowaniu zysku, gdy cena przekroczy 4,5 USD. Tak czy inaczej, XTZ oferuje wiele możliwości zarabiania pieniędzy.