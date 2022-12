Oto czym Metacade (MCADE) różni się od innych monet, takich jak TRON (TRX)

Metacade, nowy projekt gier Web3, przyciąga wiele uwagi. Ostatnio niektórzy zastanawiają się, jaka jest różnica między Metacade a innymi projektami, takimi jak TRON. Ten artykuł wyjaśni kontrast między nimi i dlaczego warto rozważyć zainwestowanie w Metacade zamiast w TRON.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to centrum społeczności Web3, które pozycjonuje się jako najlepsza platforma dla wszystkiego, co jest związane z grami typu play-to-earn. Tutaj możesz połączyć się z podobnie myślącymi graczami i inwestorami kryptowalutowymi, zanurzyć się w świecie GameFi i odkryć wiele możliwości zarabiania podczas grania w swoje ulubione gry.

Metacade to wyjątkowe, kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o przyszłości gier. Zespół stojący za Metacade zamierza wykorzystać obecną lukę na rynku społecznościowych platform gier Web3 . Aby to zrobić, oferują szereg cennych funkcji, które prawdopodobnie przyciągną tysiące graczy szukających miejsca, które można nazwać domem dla Web3.

Na przykład na tej platformie znajdziesz recenzje, rankingi, dedykowane fora, czat w czasie rzeczywistym i najgorętszą wersję alfa GameFi udostępnioną przez ekspertów branżowych. Metacade będzie również organizować częste turnieje, w których można wygrać tokeny MCADE, rywalizując w ekskluzywnych i klasycznych tytułach w wirtualnym salonie gier platformy.

Wizja Metacade wykracza jednak daleko poza te funkcje. Ma on na celu stać się pierwszym na świecie wirtualnym salonem gier należącym do graczy, odpowiedzialnym za produkcję jednych z najlepszych gier typu play-to-earn na rynku – więcej na ten temat wkrótce.

Co sprawia, że Metacade (MCADE) jest tak wyjątkowy?

U podstaw filozofii Metacade leży maksymalizacja wartości dla użytkownika. W tej chwili przemysł gier jest dyktowany przez wielomiliardowe studia gier, które przedkładają interesy akcjonariuszy nad interesy graczy. Doprowadziło to do tego, że firmy takie jak EA, Epic Games i Activision Blizzard produkują większość gier, w które grają ludzie. A jeśli byłeś graczem w ciągu ostatnich kilku lat, będziesz wiedział, że te gry są często pełne błędów i przepełnione mechaniką pay-to-win i mikrotransakcjami.

Zamiast tylko czerpać korzyści i nic nie dawać nic w zamian, Metacade ma na celu oddanie gier z powrotem w ręce graczy. Na przykład dlatego wypłaca tokeny MCADE każdemu, kto publikuje recenzje, alfa lub inne przydatne treści. W 2024 r. Metacade uruchomi swoją tablicę ofert pracy i zleceń, na której będziesz mógł odkryć możliwości współpracy i kształtowania branży gier. Co najważniejsze, Metacade ma ambitny cel sfinansowania kolejnej fali gier typu play-to-earn za pośrednictwem Metagrantów.

Metagranty pozwalają posiadaczom MCADE odgrywać bezpośrednią rolę w uruchamianiu gier, pozwalając społeczności decydować, które tytuły otrzymają finansowanie. W każdym konkursie Metagrants programiści dodadzą swoje pomysły do puli, na którą społeczność będzie mogła głosować. Projekt, który uzyska najwięcej głosów, otrzymuje dofinansowanie ze skarbca Metacade. Deweloperzy mogą nawet korzystać z natywnego środowiska testowego Metacade, aby otrzymywać informacje zwrotne na temat swoich gier w czasie rzeczywistym! Po zakończeniu tworzenia ukończony tytuł jest dodawany do wirtualnego salonu gier Metacade, aby wszyscy mogli się nim cieszyć.

Jak już wspomniano, Metacade ma stać się pierwszym na świecie wirtualnym salonem gier należącym do graczy. Aby zrealizować tę wizję, Metacade planuje stać się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO) po zakończeniu swego rozwoju. W tym momencie członkowie społeczności podejmą role przywódcze, a posiadacze MCADE będą mogli głosować nad kluczowymi decyzjami do wdrożenia przez nowych liderów, takimi jak nowe funkcje, partnerstwa, tokenomika i inne.

Czym jest TRON (TRX)?

TRON to blockchain typu open source, którego celem jest zapewnienie infrastruktury krytycznej potrzebnej dla zdecentralizowanej sieci. Został założony w 2017 roku, aby fani mogli bezpośrednio nagradzać swoich ulubionych twórców treści bez angażowania scentralizowanej firmy, takiej jak Google czy Facebook. Obecnie TRON przekształcił się w platformę inteligentnych kontraktów, która konkuruje z bardziej popularnymi rozwiązaniami, takimi jak Ethereum czy BNB Chain o hostowanie zdecentralizowanych aplikacji (dApps) i projektów DeFi.

TRX jest natywnym tokenem ekosystemu krypto TRON i jest używany w transakcjach w sieci. Na przykład twórcy treści otrzymują TRX od swoich widzów, podczas gdy ci, którzy korzystają z SunSwap, zdecentralizowanej giełdy zbudowanej na TRON, będą potrzebować trochę TRX na opłaty za gaz. Jest on również używany jako token zarządzania dla TRON DAO, który umożliwia posiadaczom TRX głosowanie nad zmianami wprowadzonymi w sieci.

Zwolennicy TRON wskazują na niewiarygodnie niskie opłaty transakcyjne i duże prędkości sieci jako powód, dla którego programiści powinni budować na nim swoje projekty. Ale TRON przez lata spotkał się z krytyką, od roszczeń dotyczących skradzionego kodu po obawy dotyczące centralizacji tokenów.

Kluczowe różnice między Metacade (MCADE) a TRON (TRX)

TRON to przede wszystkim platforma inteligentnych kontraktów

Pierwszą kluczową różnicą między Metacade i TRON są ich funkcje. TRON to przede wszystkim inteligentna platforma kontraktowa przeznaczona dla programistów do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji. Tymczasem Metacade to centrum społeczności, które pozwala graczom zanurzyć się w kulturze Web3, grach i kryptowalutach wśród podobnie myślących rówieśników i nie oferuje funkcji inteligentnych kontraktów.

Dystrybucja tokenów TRON jest wysoce scentralizowana

Krytycy TRON, tacy jak były CTO firmy, Lucien Chen, zauważyli, że sieć cierpi z powodu wysokiego stopnia centralizacji, twierdząc, że większość „super reprezentatywnych” węzłów jest w jakiś sposób kontrolowana przez TRON. Pozwoliłoby to TRON skutecznie kontrolować zarządzanie w łańcuchu, chociaż to twierdzenie jest kwestionowane przez założyciela TRON, Justina Sun.

Niezaprzeczalne jest jednak to, że dystrybucja tokenów TRX cierpi na brak centralizacji. Nieco ponad 29% tokenów TRX znajduje się w trzech portfelach innych niż giełdowe, przy czym 100 największych posiadaczy TRX stanowi 44,06% podaży w obiegu (CoinCarp).

Porównaj to z Metacade, który zostanie uruchomiony z 70% tokenów dostępnych w presale. Nie ma alokacji VC, a tokeny są sprzedawane w dziewięciu etapach, aby umożliwić równomierną dystrybucję. Pozostałe 30% jest wykorzystywane na rozwój, zdecentralizowaną płynność giełdową, marketing i konkursy.

TRON w obliczu dużej konkurencji

TRON to tylko jedna z dziesiątek inteligentnych platform kontraktowych, które konkurują o wyeliminowanie Ethereum z czołówki – a istnieją prawdopodobnie znacznie lepsze projekty. Na przykład Solana oferuje znacznie większe prędkości niż TRON. Binance Coin zasila łańcuch BNB, który jest znacznie bardziej popularną opcją dla programistów chcących tworzyć zdecentralizowane aplikacje.

Przykładem tego problemu jest spojrzenie na liczby DeFi firmy TRON. Z 49,43 mld USD zablokowanych we wszystkich projektach DeFi w listopadzie 2022 r., 4,3 mld USD zablokowano na TRON ( DeFiLlama ). Ethereum posiada aż 28,49 miliarda dolarów, podczas gdy BNB Chain posiada 6,46 miliarda dolarów. Jest mało prawdopodobne, aby TRON kiedykolwiek dogonił Ethereum lub Binance Coin, ponieważ są one znacznie bardziej cenione w przestrzeni krypto. Mówiąc prościej, TRON wydaje się pogodzony ze statusem środka stawki.

Natomiast Metacade ma bardzo małą konkurencję. Ponieważ GameFi jest jednym z najnowszych trendów w przestrzeni krypto, Metacade ma przewagę pierwszego gracza jako jedyne centrum społeczności graczy Web3. Podczas gdy jego naśladowcy mogą pojawić się na linii, Metacade prawdopodobnie już do tego momentu ustanowi lojalną bazę fanów.

Roszczenia TRON dotyczące plagiatu

Jedną z największych krytyk, z jaką spotyka się TRON, jest twierdzenie, że wiele z jego oficjalnych dokumentów i protokołów było plagiaem z innych projektów. Juan Benet, dyrektor generalny Protocol Labs, twierdził, że whitepaper została „w większości skopiowana”, w tym duże fragmenty whitepaper jego projektu. Chociaż nie zostało to skopiowane słowo w słowo, znaczna część treści, słownictwa i struktury została skopiowana z dokumentów przygotowanych przez Protocol Labs. Justin Sun powiedział, że był to błąd popełniony podczas tłumaczenia z oryginalnego chińskiego dokumentu na angielski, ale recenzje chińskiej wersji wykazały, że był to również plagiat.

Ponadto naukowcy odkryli, że znaczna część kodu TRON została skopiowana z innych projektów, takich jak Ethereum, z niektórymi aspektami zmienionymi w celu ukrycia pochodzenia kodu i bez podania odniesień. Tymczasem whitepaper Metacade jest wolna od plagiatu, z oryginalnymi pomysłami, treścią i układem. Jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy jego kod był plagiatem, ponieważ projekt ten jest wciąż rozwijany, ale jest mało prawdopodobne, aby Metacade ryzykował swoją reputację, idąc na skróty na tym etapie.

Założyciel TRON jest kontrowersyjny

Oprócz tego, że został oskarżony o kradzież cudzej pracy, Justin Sun był poddawany ciągłej obserwacji w ciągu ostatnich kilku lat. Od fałszywego ogłoszenia partnerstwa z Liverpool Football Club po wycofanie się z lunchu z Warrenem Buffetem z powodu kamieni nerkowych, tylko po to, by zobaczyć, jak śmieje się i żartuje podczas transmisji na żywo dzień później, Justin Sun jest nieco kontrowersyjną postacią w krypto.

Na początku 2022 r. The Verge opublikował bombowy artykuł, w którym twierdził, że Sun był osobiście zaangażowany w wykorzystywanie informacji poufnych i manipulowanie ceną TRX, najwyraźniej podnosząc ceny w koordynacji z wielorybami, aby następnie je sprzedawać z ogromnym zyskiem. W dalszej części artykułu omówiono pobieżne kontakty z Poloniexem, możliwości uchylania się od płacenia podatków i jawną kradzież – wszystko poparte przez 15 obecnych i byłych pracowników firmy Sun oraz „setki stron ujawnionych dokumentów”.

Zespół Metacade ma znacznie lepsze osiągnięcia. „Metaheads”, jak są określani w whitepaper Metacade, mają czystą historię i są w pełni godni zaufania. Starają się nawet o certyfikaty od CoinSniper i Certik, aby zademonstrować swoje zaangażowanie w przejrzystość i uczciwość.

Metacade (MCADE) wydaje się znacznie bardziej atrakcyjny niż TRON (TRX)

Jak widać, TRON i Metacade nie mogą się bardziej różnić. TRON od lat jest pogrążony w kontrowersjach i szczerze mówiąc, nie ma wiele do zrobienia. Kwestie takie jak wysoka konkurencja, scentralizowana dystrybucja tokenów i zarzuty plagiatu prawdopodobnie odstraszają wielu potencjalnych inwestorów od TRONa, ponieważ istnieją po prostu znacznie bardziej obiecujące tokeny bez żadnego z tych problemów.

Ci inwestorzy prawdopodobnie będą pod wrażeniem Metacade. Dzięki silnej propozycji wartości, niewielkiej konkurencji i podejściu zorientowanemu na społeczność, Metacade ma doskonałą pozycję do prześcignięcia TRONa w nadchodzących latach. Łącząc to z byciem pionierem w szybko rozwijającej się branży i tokenem wciąż w presale, Metacade wydaje się doskonałą okazją inwestycyjną.

Myślisz, że Metacade może szybko stać się liderem gier typu play-to-earn? W takim razie będziesz chciał sprawdzić presale Metacade raczej wcześniej niż później. To dlatego, że im wcześniej kupisz, tym więcej MCADE otrzymasz. Na przykład w fazie 1 presale można było otrzymać 125 MCADE za 1 USD. W fazie 8 otrzymasz tylko 50 MCADE za 1 $.

Oznacza to, że możesz potencjalnie więcej niż podwoić swoje zyski z MCADE, będąc jednym z pierwszych inwestorów w tym ekscytującym nowym projekcie! Jeśli zastanawiałeś się nad kupnem TRONa, pomyśl jeszcze raz; Metacade może być znacznie lepszą inwestycją.