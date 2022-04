Oto dlaczego cena AAVE rosła przez ostatnie trzy dni

W ciągu ostatnich trzech dni cena tokena wiodącej platformy pożyczek kryptowalutowych, Aave, stale rosła.

Wczoraj token wzrósł o ponad 5% i osiągnął wysoki poziom 198,02 USD, po czym wycofał się do obecnej ceny 185,70 USD. Dzisiaj cena nadal utrzymuje się na zielonym poziomie, jednak w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła o 1,02%.

Ten artykuł analizuje czynniki, które przyczyniły się do obecnej ceny AAVE.

Zanim zagłębimy się w aktualny trend wzrostowy, ważne jest, aby najpierw wyjaśnić, czym jest Aave dla tych, którzy po raz pierwszy się z nim zetknęli.

W skrócie, Aave to protokół DeFi, który umożliwia ludziom pożyczanie i udzielanie pożyczek w kryptowalutach. Jego natywny token nosi nazwę AAVE.

Przyjrzyjmy się teraz temu, co dzieje się za kulisami i sprawia, że cena AAVE rośnie.

Token AAVE wydaje się być pod wpływem ogłoszenia przez szefa DeFi Aave Labs za pośrednictwem tweeta, że wydobywanie płynności AAVE w wersji 3 (AAVE V3) jest dostępne na blockchainie Avalanche, co oznacza, że użytkownicy Avalanche mogą teraz otrzymywać premie za dostarczanie płynności do protokołów DeFi na blockchainie Avalanche.

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022