Oto najlepsze miejsca do zakupu Shibnobi (SHINJA)

Aktualna cena Shibnobi, kolejnego tokena o tematyce Shiba, wynosi 8,82E-15 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł nieco poniżej 2 mln USD. Shibnobi został wprowadzony na giełdę Dojoswap trzy dni temu. Dziś jego wartość wzrosła o 3,33%.

Jeśli przyciągają Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Shibnobi, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do kupienia Shibnobi

Ponieważ SHINJA jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić SHINJA za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić SHINJA już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na SHINJA

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym SHINJA.

Czym jest Shibnobi?

Shibnobi jest platformą opartą na społeczności, która tworzy ekosystem dla nowej generacji inwestorów, czyniąc kryptowaluty prostymi i bezpiecznymi dla każdego.

Misją Shibnobi jest zmiana przestrzeni kryptowalutowej, uczynienie jej bezpieczniejszą, sprawiedliwszą i bardziej informacyjną dla przeciętnego inwestora i sprawdzonych projektów.

Główne produkty to Dojoswap, wielołańcuchowy DEX z platformą stakingową, blockchain Kusari z ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa i solidnym procesem weryfikacji projektów na nim notowanych oraz Katana, portfel z 2FA. Dojoverse jest środowiskiem platformy multiverse.

Czy warto dziś kupić Shibnobi?

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kryptowaluty, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Prognoza cenowa Shibnobi

GOV Capital jest byczo nastawiony do tokena, przewidując, że jego cena wzrośnie do 3,37E-14 USD w ciągu jednego roku. Up to Brain przewiduje, że 1 SHINJA wzrośnie do 6.44E-13 USD w 2023 roku.

Shibnobi w mediach społecznościowych