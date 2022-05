Paul Tudor Jones powiedział we wtorek w CNBC, że rynek kryptowalut przyciąga obecnie największe talenty na świecie.

Obejmuje to „najmądrzejsze i najbystrzejsze umysły” świeżo po studiach, które wkraczają do Web3.

Miliarder mówił również o tym, dlaczego banki centralne i rządy nie są „wielkimi fanami” kryptowalut.

Paul Tudor Jones, miliarder zarządzający funduszem hedgingowym i założyciel Tudor Investment Corp. potwierdził swoje pozytywne nastawienie do kryptowalut, wskazując na ogromną ilość kapitału intelektualnego napływającego do branży.

Inwestor uważa, że sektor kryptowalut i Web3 przyciąga obecnie większość młodych, inteligentnych i „najbystrzejszych umysłów”, co sprawia, że trudno nie być „na długo” w kryptowalutach.

Jones wypowiedział się na ten temat podczas wtorkowego wywiadu w programie Squawk Box stacji CNBC.

Kryptowaluty i Web3 przyciągają najwięcej talentów

Według Paula Tudora Jonesa, przyszłość kryptowalut rysuje się w jasnych barwach. Wystarczy spojrzeć na liczbę intelektualistów przenoszących się do tej przestrzeni. Uważa on, że jest to oczywiste, biorąc pod uwagę, że większość z tych błyskotliwych umysłów to osoby świeżo po studiach.

„Jeśli spojrzeć na najmądrzejsze i najbystrzejsze umysły, które wychodzą dziś z uczelni, wielu z nich zajmuje się kryptowalutami. Podobnie wielu z nich zajmuje się kwestią Web3” – zauważył.

Na temat tego, co to oznacza w kontekście przyszłych perspektyw rozwoju w tej przestrzeni, stwierdził:

„Trudno nie chcieć być długoterminowym inwestorem w kryptowaluty biorąc po uwagę na kapitał intelektualny, który wkracza w tę przestrzeń”.

Banki centralne „nie są wielkimi fanami” kryptowalut

Komentarze Jonesa obejmowały również poglądy na temat blockchain i tego, w jaki sposób wspiera on środowisko, które oferuje dostęp do transgranicznego transferu wartości. Według niego, blockchain otworzył ogromne możliwości, w tym wykorzystanie kryptowalut jako środka wymiany.

„Oczywiście banki centralne i rządy nie będą wielkimi zwolennikami tego rozwiązania” – powiedział.

Według niego, wykorzystanie kryptowalut oznacza, że banki centralne i rządy stracą kontrolę nad tworzeniem i podażą pieniądza. Negatywna perspektywa ze strony tych podmiotów jest obecnie główną przeszkodą w masowym przyjęciu kryptowalut.

Pomimo wpływu banków centralnych i rządów, Jones uważa, że technologia blockchain i kryptowaluty mają przed sobą obiecującą przyszłość.

Świetlana przyszłość dla kryptowalut nawet przy nadchodzących wyższych stopach procentowych

Jones, który w 2020 roku po raz pierwszy ujawnił, że posiada Bitcoina, powiedział Joe Kernenowi z CNBC, że jego inwestycje obejmują „skromną alokację” w kryptowaluty.

Ponadto, posiada on pozycję handlową. Podzielił się również swoimi poglądami na temat przyszłości kryptowalut, zauważając byczą perspektywę, podczas gdy rynki zmierzają w kierunku wyższych stóp procentowych w związku z zacieśnianiem polityki monetarnej przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Jego zdaniem, do września rynek może spodziewać się stóp na poziomie 2,5%, co spowoduje skokowy wzrost kosztów posiadania zabezpieczeń inflacyjnych, takich jak kryptowaluty i złoto.

„Interesujące będzie obserwowanie, czy to wystarczy do powstrzymania inflacji. Jeśli nie, nastąpi kolejny wzrost, a gdy Fed nie zdąży, będziemy mieli kolejny wzrost inflacji” – dodał.

W marcu Fed podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych i ma zamiar podnieść je o kolejne 50 punktów bazowych. Kryptowaluty spadały wraz z akcjami przez większą część 2022 roku z powodu obaw związanych z wyższymi stopami procentowymi, inflacją i zawirowaniami geopolitycznymi.