Giełda Kraken wprowadza listę oczekujących na swój rynek NFT

Rynek Kraken NFT będzie najprawdopodobniej umożliwiać zerowe opłaty za gaz we wszystkich transakcjach NFT na platformie.

Główna giełda kryptowalutowa Kraken ogłosiła, że lista oczekujących na swój rynek tokenów niewymienialnych (NFT) jest otwarta.

Ogłoszenie opublikowane we wtorek pojawia się kilka miesięcy po tym, jak amerykańska firma zajmująca się kryptowalutami ujawniła plany uruchomienia Kraken NFT. Będzie to rynek NFT giełdy kryptowalutowej, który jest podkreślany jako „kompletne rozwiązanie” dla użytkowników chcących odkrywać, handlować i zabezpieczać kolekcje NFT.

Zerowe opłaty za gaz w transakcjach na platformie

Wśród wielu funkcji, z których mogą skorzystać użytkownicy korzystający z nowej platformy NFT, jest, jak twierdzi Kraken, „zerowa opłata za gaz” we wszystkich transakcjach dotyczących NFT przechowywanych na platformie.

„Po umieszczeniu NFT w Kraken NFT, użytkownik nie będzie ponosił żadnych opłat związanych z siecią blockchain za transakcje dokonywane na naszej platformie” – napisano we wpisie na blogu zespołu Kraken.

Według informacji podanych przez giełdę, użytkownicy będą ponosić opłaty za gaz tylko wtedy, gdy przeleją NFT na giełdę lub poza nią.

Korzystanie z gotówki lub kryptowalut

Kraken NFT będzie oferował użytkownikom dostęp do kupna i sprzedaży NFT za pomocą gotówki lub kryptowalut, w zależności od tego, co preferuje klient. Według zapowiedzi platformy, będzie to możliwe dzięki bezproblemowej integracji konta NFT z kontem klienta na giełdzie Kraken.

W ten sposób oferty mogą być notowane w walutach fiat, takich jak między innymi USD, EUR i GBP. Użytkownicy będą mieli również dostęp do ponad 120 kryptowalut.

Inne funkcje obejmują wsparcie dla wielu blockchainów

Kraken NFT będzie docelowo obsługiwać kilka blockchainów, ale według zespołu początkowe uruchomienie obejmie obsługę Ethereum i Solany.

Oprócz obsługi wielu blockchainów, rynek będzie również integrować protokoły bezpieczeństwa i środki stosowane w głównej sieci w celu zabezpieczenia platformy NFT.

W międzyczasie twórcy NFT na platformie będą mogli korzystać z systemu nagradzania, który zapewni im część zarobków uzyskanych ze sprzedaży wtórnej. Będzie to możliwe dzięki funkcji nazwanej „Creator Earnings”.

Rynek Kraken NFT dołączy do listy innych platform NFT należących do głównych giełd kryptowalutowych, takich jak Coinbase, Binance, FTX i KuCoin.

Projekty pojawiają się coraz częściej, ponieważ przestrzeń NFT nadal przeżywa gwałtowny wzrost. W 2021 roku branża ta odnotowała obrót cyfrowymi przedmiotami kolekcjonerskimi o wartości przekraczającej miliardów dolarów.