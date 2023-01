Perspektywa krypto na rok 2030: Dlaczego warto inwestować w Cardano (ADA), Solana (SOL) i Metacade (MCADE)

Rynek krypto stale ewoluuje, co sprawia, że trudno jest określić, w które monety warto inwestować w perspektywie długoterminowej. W tym artykule odkryjesz trzy krypto tokeny z wieloma szansami i dużym potencjałem przyszłego wzrostu. Są to Cardano (ADA), Solana (SOL) i obiecujący gracz znany jako Metacade (MCADE).

Dlaczego warto inwestować w Cardano (ADA)?

Cardano jest jednym z wiodących rozwiązań warstwy 1, obecnie zajmującym dziewiąte miejsce na liście najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej. Chociaż pełni te same funkcje co Ethereum, Cardano wyróżnia się na kilka sposobów, co czyni go atrakcyjną inwestycją.

Pierwszym z nich jest podejście akademickie. Każda aktualizacja przechodzi rygorystyczne testy akademickie przed wdrożeniem. Na przykład jego protokół konsensusu, Ouroboros, jest matematycznie bezpieczny i w rezultacie dobrze odporny na ataki.

Po drugie, Cardano wprowadza znaczące zmiany w swojej sieci w 2023 roku. Wprowadza na rynek stablecoina Djed, który prawdopodobnie przyspieszy rosnącą pozycję Cardano w przestrzeni DeFi. Oczekuje się również, że programiści Cardano wkrótce zaimplementują Hydrę i Midnight. Hydra to skalowalne rozwiązanie, które pewnego dnia może umożliwić sieci osiągnięcie 1 miliona transakcji na sekundę (TPS). Midnight to protokół zaprojektowany w oparciu o przepisy dotyczące prywatności.

Perspektywa krypto dla Cardano (ADA) na rok 2030

Te nadchodzące aktualizacje niewątpliwie wzmocniły perspektywy krypto dla ADA na rok 2030. Podstawowe czynniki, takie jak rygorystyczne podejście do innowacji, zespół programistów rockstar i strategiczne sojusze, tylko zwiększają długoterminowy potencjał Cardano. W 2030 roku ADA będzie prawdopodobnie wart od 6,50 do 11 dolarów, w zależności od tego, jak potoczy się jego przyszłość. To znacznie powyżej obecnej ceny ADA wynoszącej 0,27 USD.

Dlaczego warto inwestować w Solanę (SOL)?

Solana , podobnie jak Cardano, jest rozwiązaniem warstwy 1, którego celem jest rywalizacja z dominacją Ethereum. Obecnie jest 17. najcenniejszą kryptowalutą na świecie, spadając z pierwszej dziesiątki po upadku FTX.

Pomimo niedawnego pobicia, podstawy Solany się nie zmieniły. W rzeczywistości jej podstawowe aspekty i przyszły rozwój mogą być katalizatorem znacznie wyższych cen. Na przykład Solana jest jednym z najszybszych i najtańszych łańcuchów bloków na świecie, zdolnym obsłużyć do 65 000 TPS przy znikomych kosztach.

Wykazano, że Firedancer, nowy klient walidatora zbudowany przez Jump Crypto w celu poprawy wydajności w sieci Solana, jest w stanie obsłużyć 600 000 TPS w środowisku testowym. Jest to znacznie więcej niż oczekiwany TPS Ethereum wynoszący 100 000 po wdrożeniu shardingu jeszcze w tym roku.

Co więcej, spodziewany wkrótce smartfon Solana Saga może wywołać nową falę adopcji Solany. Saga „ustanawia nowy standard korzystania z Web3 na urządzeniach mobilnych”, a programiści otrzymają wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia aplikacji mobilnych gotowych do obsługi Web3, zgodnie z postem na blogu Solana Mobile.

Perspektywa krypto dla Solany (SOL) na rok 2030

Chociaż Solana nie jest tak popularna jak Cardano, sieć ta wydaje się mieć świetlaną przyszłość. Do 2030 r. SOL będzie prawdopodobnie wart co najmniej 450 USD, z optymistycznymi szansami na osiągnięcie ceny nawet od 600 do 750 USD. Jeśli SOL przekroczy 450 USD, inwestorzy, którzy kupili po dzisiejszej cenie 13 USD, zyskaliby ponad 3300%!

Dlaczego warto inwestować w Metacade (MCADE)?

Metacade to centrum społeczności typu „graj, aby zarobić” (P2E), które ma stać się centralnym punktem rewolucji GameFi. Jest to platforma, na której użytkownicy mogą łączyć się z podobnie myślącymi graczami, odkrywać, jak najlepiej wykorzystać najnowsze gry P2E, a nawet brać udział w tworzeniu gier, w które będą grać.

Funkcje społecznościowe, takie jak fora, czaty na żywo, recenzje, konkursy i turnieje, mogą potencjalnie przyciągnąć tysiące graczy szukających miejsca, które mogliby nazwać domem w rodzącej się przestrzeni GameFi. Istnieją nawet nagrody MCADE oferowane graczom publikującym recenzje, wskazówki i inne treści, z których społeczność może się uczyć.

Jeszcze w tym roku Metacade spodziewa się rozdać swój pierwszy Metagrant. Metagranty to sposób, w jaki kolektyw Metacade może kierować fundusze do programistów tworzących gry P2E, w które grają najbardziej. Aby je otrzymać, programiści po prostu zgłaszają swoje pomysły do jednego z konkursów Metagrants i zdobywają jak najwięcej głosów na swój projekt. Gotowy tytuł zostanie dodany do wirtualnego salonu gier Metacade, zawierającego dziesiątki innych klasycznych i wspieranych przez społeczność gier.

Z planami zdecentralizowanej organizacji autonomicznej (DAO), tablicą pracy i zleceń oraz kilkoma dużymi nagrodami, można śmiało powiedzieć, że Metacade stawia graczy na pierwszym miejscu. Biorąc pod uwagę, że do 2025 r. GameFi ma eksplodować 10-krotnie szybciej niż tradycyjne gry ( Crypto.com ), Metacade może osiągnąć najlepsze wyniki spośród trzech omawianych tutaj kryptowalut do 2030 r.

Perspektywa krypto dla Metacade (MCADE) na rok 2030

Mając na uwadze te aspekty, Metacade może szybko stać się największą przestrzenią społeczności Web3 dla gier P2E. Długoterminowe perspektywy krypto wyglądają pozytywnie, a MCADE ma osiągnąć co najmniej 2 USD do 2030 r. – jest to aż 9900% zwrotu z ostatecznej ceny przedsprzedażowej wynoszącej 0,02 USD. Jeśli użytkownicy będą gromadzić się na platformie zgodnie z oczekiwaniami, do końca tej dekady MCADE może być wart nawet 25 USD, co oznacza, że inwestorzy, którzy zaangażowali się w presale, mogą osiągnąć zyski na poziomie 24 900%!

W który token powinieneś zainwestować?

Wyraźnie widać, że te trzy kryptowaluty mają potencjał do gwałtownego wzrostu w nadchodzących latach. Ale po zbadaniu każdego z nich to Metacade przejmuje inicjatywę, jeśli chodzi o przewidywane długoterminowe zwroty.

Z tokenem MCADE wciąż w presale i filozofią opartą na społeczności, Metacade prawdopodobnie stanie się ogromnym hitem wśród inwestorów. Do tej pory sprzedano ponad 2.695.000 USD w MCADE i oczekuje się, że liczba ta będzie stale rosła. Jeśli szukasz tokena z jednym z najsilniejszych perspektyw krypto na rynku, natychmiast sprawdź presale MCADE!

