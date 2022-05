PETO spada o 10% – czy to czas na kupno dipu?

1 maja token Petoverse osiągnął rekordowy poziom, a jego reklamy pojawiły się na Etherscan, co zostało uznane przez zespół platformy za niesamowity krok naprzód w ich „nieustającej kampanii marketingowej”.

Od tego czasu PETO stracił niecałą jedną dziesiątą swojej wartości.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby uzyskać wszystkie szczegóły na temat PETO: czym jest, czy warto w niego inwestować i gdzie są najlepsze miejsca, w których można teraz kupić monetę.

Ponieważ PETO jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić PETO za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić PETO już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Pancakeswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym PETO.

Petoverse reklamuje się jako pierwszy projekt metaverse, który nagradza użytkowników zdecentralizowanymi aktywami finansowymi, które mają trwały model stałego oprocentowania składanego. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu protokołu automatycznego stakingu PETO.

Platforma przekracza bariery, integrując koncepcję gry MMORPG opartej na metaverse z prawdziwie unikalnym protokołem automatycznego stakingu.

Obiecuje ona wypłacać stałą stopę APY co 15 minut. Portfele użytkowników mogą potencjalnie znacząco wzrosnąć dzięki prostemu systemowi, który wykorzystuje platforma – „kup, trzymaj, zarabiaj”.

Nic nie zastąpi własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna opierać się na znajomości rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości portfela. Należy również rozważyć, jak odczulibyśmy stratę pieniędzy.

Digital Coin Price jest dość byczo nastawiona do PETO. Prognozują oni następujące wyniki:

