Copper Launchpad będzie hostem IDO tokena YGG SEA

Copper launchpad będzie gospodarzem zbliżającej się pierwszej oferty DEX (IDO) tokena zarządzającego $SEA od YGG subDAO firmy Yield Guild Games Southeast Asia, dowiedział się CoinJournal z informacji prasowej.

Aukcja będzie trwała od 9 do 14 maja

Aukcja tokena zarządzania $SEA rozpocznie się 9 maja o godzinie 15:00 UTC na Copper i potrwa do 14 maja. Podaż tokenów jest ograniczona do miliarda, z czego 7,5% (75 milionów) zostało przeznaczone na publiczną sprzedaż IDO. Oferty będą zaczynać się od 0,50 USD za SEA.

Irene Umar, współzałożycielka YGG SEA, podziękowała społeczności graczy za pomoc w osiągnięciu tego kamienia milowego:

„IDO to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby docenić bezwarunkowe wsparcie naszej społeczności. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dzięki społeczności i chcielibyśmy, aby posiadała ona kawałek YGG SEA dzięki IDO. DYOR, wszystko, co mogę powiedzieć: to, co widzicie dzisiaj, to dopiero początek tego, co wydarzy się w nadchodzących miesiącach”.

Ułatwione uruchamianie płynności finansowej

Ponieważ społeczność jest podstawą YGG SEA, gildia jest zobowiązana do zapewnienia każdemu możliwości i czasu, aby uczestniczyć w IDO w sposób uczciwy i przejrzysty.

Copper launchpad jest najbardziej przyjaznym dla użytkownika i maksymalnie zdecentralizowanym sposobem na wzięcie udziału w pulach LBPs, umożliwiając bezstronną dystrybucję tokenów dla wszystkich zainteresowanych stron.

$SEA pozwala członkom społeczności na rejestrowanie możliwości dla GameFi, jak również dla NFT nie związanych z GameFi. Daje im również prawo do głosowania na propozycje dotyczące zarządzania, alokacji nagród w ekosystemie oraz najlepszych funkcji lub nagród dla potrzeb społeczności.

Wprowadzenie na Copper pozwala na bezstronną dystrybucję tokenów, odkrywanie cen w czasie rzeczywistym oraz otwarte i pozbawione zezwoleń uczestnictwo.

YGG SEA jest wiodącą gildią graczy w regionie

SubDAO YGG zainwestowało w prawie 80 projektów od listopada 2021 roku. Duża liczba gier zostanie wprowadzona w 2022 roku, a dziesięć z nich już stało się dostępnych dla członków gildii. YGG SEA posiada biura w Tajlandii, Indonezji, Wietnamie i Malezji.

Czym jest Copper?

Copper to otwarty, przejrzysty i przyjazny dla użytkownika sposób na uczestnictwo w pulach LBPs.

Płynność i odkrywanie cen dla danego pomysłu może być z łatwością uruchomione przez każdą społeczność. Misją Copper jest uczynienie LBP dostępnymi dla każdego.