Podsumowanie dnia: Kryptowaluty kontynuują swój rajd

Rynek kryptowalut jako całość jest dziś byczo nastawiony. W momencie pisania tego tekstu większość monet z pierwszej setki znajdowała się na zielonym tle.

Najważniejsze kryptowaluty

Bitcoin odnotował niewielkie zyski, przekraczając w chwili pisania tego tekstu poziom 30,000 USD. Ethereum odnotowało wzrost o 3%, a BNB i XRP również po około 3%. Największym wzrostem w pierwszej dziesiątce odnotwała Solana. Zwyżka wynosi prawie 5%, a jej cena wynosi 56 USD.

W momencie publikacji wszystkie kryptowaluty spoza pierwszej dziesiątki są w kolorze zielonym. Najbardziej zyskują Cronos i Litecoin, które podniosły się o niecałe 6%.

Największe ruchy

Poza pierwszą dwudziestką tendencja była podobna – większość monet zwiększyła swoją wartość o 3-7%. Na szczególną uwagę zasługują Maker (+12%), IOTA i STEPN (+10%) oraz Kadena (+13%).

Wszystkie te monety odwróciły ostatnie straty. Kadena wprowadza w czerwcu aplikację na smartfony, co może być przyczyną wzrostu.

Arweave odnotowuje 7% spadek, co jest nieproporcjonalnie silnie związane z trendem rynkowym. Wczoraj była to najbardziej wzrastająca moneta w pierwszej setce. Token ICP należący do Internet Computer spadł o 3%.

TerraUSD (UST) nadal się osuwa. Dziś stablecoin stracił kolejne 20% swojej wartości i jest notowany po 12 centów.

LUNA wzrosła dziś na krótko w godzinach azjatyckich, po czym spadła z powrotem, gdy założyciel protokołu Do Kwon ogłosił fork. Zaproponował on oddzielny łańcuch, aby zrekompensować implozję UST

Trendy

Największym dzisiejszym zwyżkującym graczem jest Quarashi Coin, która opisuje siebie jako platformę typu all-in-one z wieloma kluczowymi komponentami. Obejmują one wielołańcuchowy portfel kryptowalutowy, DEX, chat prywatności, IDO launchpad, zrzuty, przeglądarkę, a nawet VPN.

Quarashi poszybowało w górę na wieść, że w tym miesiącu ukończy aplikację do prywatnego czatu. Jego token zyskał 2200% w ciągu 24 godzin.