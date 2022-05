Według Jeremy’ego Allaire’a niedawny krach Terry może przyspieszyć regulację kryptowalut przez ustawodawców.

UST firmy Terra jeszcze kilka tygodni temu był trzecim co do wielkości stablecoinem na rynku, za USDT i USDC. Jednak UST nie jest już powiązany z dolarem amerykańskim i stracił swoją pozycję jednego z najlepszych stablecoinów na rynku.

Jeremy Allaire, dyrektor generalny Circle, powiedział, że załamanie się waluty Terra może przyspieszyć wprowadzenie regulacji dotyczących kryptowalut przez ustawodawców w różnych częściach świata. Wspomniał o tym podczas niedawnego wywiadu z Yahoo Finance . Powiedział on:

„Kiedy mamy do czynienia z poważnym załamaniem, to z pewnością przyspieszy to potrzebę działania Kongresu i ustanowienia pewnych granic wokół tego, komu i czemu służy prowadzenie dolarowego stablecoina w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.

Anchor Protocol był głównym projektem zdecentralizowanych finansów (DeFi) na blockchainie Terra. Według Allaire’a, wysokie stopy procentowe oferowane przez Anchor deponentom powinny były być wczesnym wskaźnikiem, że system Terra nie jest zrównoważony w dłuższej perspektywie. Powiedział on:

„Myślę, że to, co stało się z tymi niestabilnymi stablecoinami, takimi jak UST, było całkowicie przewidywalne. Nasza własna analiza przeprowadzona już dawno temu sugerowała, że podstawą tego systemu było dotowanie tych zysków, co skłaniało ludzi do kupowania tokenów Luna, tworzenia tokenów UST, umieszczania ich na 20% stopie procentowej, co było zbyt piękne, by mogło być prawdziwe”.

Komentarze Allaire’a pojawiają się kilka dni po tym, jak Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen wezwała do wprowadzenia nowych regulacji dotyczących kryptowalut po kryzysie w Terra. Powiedziała ona:

„Nie scharakteryzowałabym [kryptowalut] w tej skali jako prawdziwego zagrożenia dla stabilności finansowej, ale rosną one bardzo szybko i stanowią ten sam rodzaj ryzyka, który znamy od wieków w związku z bankructwami banków”.

LUNA, natywna moneta ekosystemu Terra, straciła swoje miejsce wśród 10 najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej. Obecnie zajmuje 211. miejsce na rynku kryptowalut. Allaire podsumował, że:

„Myślę, że pomiędzy szerokim przyjęciem infrastruktury kryptowalutowej do handlu i zastosowań finansowych na skalę globalną stoi jasność przepisów. I myślę, że mamy teraz impuls, by tak się stało”.