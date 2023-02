Kluczowe wnioski

Kryptowaluty mają za sobą najlepszy styczeń od niemal dekady

68% podaży Bitcoina znajduje się na plusie, w porównaniu do 50% na początku stycznia

Korelacja między Bitcoinem a aktywami ryzyka jest bliska rekordów wszech czasów, przy czym polityka stóp procentowych Rezerwy Federalnej nadal trzyma klucz

Ważne jest, aby świętować zwycięstwa, prawda? I właśnie inwestorzy kryptowalut potrzebowali tego zwycięstwa. Po roku wypełnionym bankructwami, aresztowaniami, zwolnieniami i czerwonymi wykresami, nowy rok rozpoczął się w miły sposób.

W rzeczywistości styczeń jest najlepszym miesiącem kryptowalut od 2013 roku. Zanurzmy się i przyjrzyjmy się podsumowaniu statystyk z tego wspaniałego miesiąca, a także poznajmy sytuację w lutym.

Pozytywny wskaźnik finansowania

Otwierając miesiąc na poziomie 16,600 USD, Bitcoin zamknął styczeń na poziomie 23,100 USD, odnotowując wzrost na poziomie 39%.

Stopa finansowania jest ceną, którą handlowcy płacą za długie lub krótkie aktywa na rynku terminowym. Jeśli stopa finansowania jest dodatnia, oznacza to, że dominują transakcje długie, a traderzy długich pozycji płacą traderom krótkim za pozycje. I odwrotnie, ujemna stopa finansowania oznacza, że krótcy traderzy płacą długim traderom.

Oznacza to, że choć daleki od doskonałości, jest to przyzwoity miernik nastrojów rynkowych. Patrząc na wskaźnik przez cały styczeń, był on pozytywny we wszystkich dniach oprócz dwóch, kiedy to byki rządziły na rynku.

Traderzy Bitcoinów ponownie osiągają zyski

Najlepszym sposobem na podsumowanie losów rynku kryptowalut w tym miesiącu jest spojrzenie na ilość podaży z zyskiem. Sprawy zakończyły się dość zajadle w zeszłym roku, z połową z 19,3 mln krążącej podaży Bitcoina w zysku.

31 dni później liczba ta wzrosła do 68%.

Droga powrotna jest długa

Oczywiście zaledwie wczoraj pisałem o tym, jak poważne były szkody wyrządzone w 2022 roku. To nie jest przypadek, w którym odrobina czułości odwróciła losy rynku. Branża wciąż jest oblegana przez złe wiadomości, a zwolnienia i bankructwa są dalekie od zakończenia, o czym świadczą ostatnie tygodnie.

Kryptowaluty, bardziej niż kiedykolwiek, po prostu podążają za makro. Nic innego nie jest przyczyną tego rajdu. Ponadto, w związku z tym, że Rezerwa Federalna USA spotyka się dziś po południu, aby nakreślić swoją najnowszą politykę stóp procentowych, odbicie może zostać dość szybko odwrócone, lub wręcz jeszcze bardziej pobudzone, w zależności od słów przewodniczącego Jerome’a Powella.

Korelacje pozostają na wysokim poziomie

Nie wierzcie mi na słowo. Szybkie spojrzenie na korelacje pokazuje, jak bardzo Jerome Powell trzyma Bitcoina za rękę.

Jest w tym gdzieś ironia; legion traderów kryptowalutowych czekających nerwowo na słowa prezesa banku centralnego, aby odkryć, dokąd zmierza Bitcoin i reszta rynku. O co chodziło z tą narracją hedgingową ?

A jeśli korelacja między rynkiem a Bitcoinem była stroma, możecie zauważyć, że jest jeszcze wyższa między Bitcoinem a resztą rynku. Odkąd przeszliśmy do tej nowej ery zwiększonych stóp procentowych około kwietnia 2022 roku, Fed trzymał rękę Bitcoina coraz mocniej, a Bitcoin trzymał rękę każdej innej kryptowaluty.

Końcowe przemyślenia

To był znakomity miesiąc dla kryptowalut, rzucający wspomnienia o wybuchowych biegach, do których był zdolny w starych, dobrych czasach hossy.

Wraz z ogłoszeniem przez Rezerwę Federalną swojej najnowszej polityki stóp procentowych dziś po południu, rynki mogą wykazać się zmiennością, z impulsem do tego ostatniego rajdu, obok nagłego ograniczenia, oba na kartach w zależności od tonu, w jakim przewodniczący Jerome Powell uderzy.

W perspektywie długoterminowej, przestrzeń wciąż pozostaje pod wpływem licznych negatywnych wydarzeń z ubiegłego roku, a handlowanie Bitcoinem jak dźwignią na Nasdaq jest dalekie od ideału.

Pomimo podstaw, które wydają się podobne do towarów i wielkich marzeń o przyszłości, Bitcoin pozostaje na razie aktywem wysoce spekulacyjnym. A jeśli chodzi o resztę kryptowalut? Wystarczy skopiować i wkleić analizę Bitcoina, jednocześnie zwiększając zmienność o jeden (lub trzy) stopnie.