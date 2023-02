Kluczowe wnioski

Aktualizacja Ethereum Shanghai jest zaplanowana na marzec, kiedy to wszystkie stakowane ETH zostaną zwolnione i będą kwalifikować się do sprzedaży

Obecnie w grę wchodzi 16,1 miliona ETH, co odpowiada 26 miliardom dolarów, czyli 14% całej podaży

Kapitał uciekł z ekosystemu Ethereum w ciągu ostatniego roku, ponieważ wyższe stopy procentowe z Fed oferują inwestorom alternatywne źródło dochodu, podczas gdy stawki DeFi spadły

Całkowita zablokowana wartość (TVL) w Ethereum spadła o ponad 75% od szczytowego wyniku

Ethereum ma wielkie wydarzenie na horyzoncie.

Wyczekiwana aktualizacja Shanghai jest zaplanowana na marzec. Jest to kluczowa data, ponieważ po długim oczekiwaniu inwestorów, ETH zablokowane w kontrakcie stakingowym ETH 2.0 zostaną wreszcie uwolnione.

A jest tego sporo. Dokładnie 16,4 mln ETH, co stanowi równowartość 15% całej podaży. To zablokowane ETH jest warte w chwili pisania tego tekstu blisko 26 miliardów dolarów.

Wolumen Ethereum i TVL spadły

O ile nie żyłeś pod kamieniem, wiesz, że ostatni rok w kryptowalutach był, cóż, niezbyt fajny. Wolumeny, zainteresowanie i ceny spadły w przestrzeni, ponieważ fatalne środowisko makro w połączeniu z kilkoma skandalami kryptowalutowymi storpedowały rynek.

W przypadku Ethereum, patrząc na wolumen transakcji, liczby rzeczywiście utrzymywały się nieco lepiej, niż można by się spodziewać, jednak nadal nie są one zbyt ładne.

Ze szczytowego poziomu 1,5 miliona transakcji dziennie liczba ta z pewnością spadła, ale nadal utrzymuje się na poziomie około miliona i znacznie wzrosła w porównaniu z okresem sprzed pandemii COVID. Warto zauważyć, że kilku rywali Ethereum spadło znacznie bardziej, a jego udział w rynku konsekwentnie rośnie; może to być większy kawałek ciasta, ale ciasto jest znacznie mniejsze.

Kapitał opuścił ekosystem Ethereum

TVL stanowi prawdopodobnie lepszy wskaźnik. Metryka ta dobrze podsumowuje ucieczkę kapitału z przestrzeni – Ethereum spadło do 28 miliardów dolarów, co stanowi 74% spadek od szczytu wynoszącego 109 miliardów dolarów w listopadzie 2021 roku.

Uwzględniłem cenę ETH na powyższym wykresie, aby pokazać, jak bardzo jest ona skorelowana z ceną. To oczywiście ma intuicyjny sens, a cena ETH załamała się z TVL.

Ale kiedy denominuje się powyższy wykres w ETH, a nie w USD, nadal pokazuje on spadek.

Świadczy to o spadku w przestrzeni kryptowalutowej jako całości, ale także o bardzo realnym zagrożeniu dla DeFi, jakim są rosnące stopy procentowe w gospodarce.

Rezerwa Federalna zaangażowała się w niezwykle agresywny cykl hikingów, ponieważ porusza się w celu agresywnego ograniczenia inflacji. Nie tylko zniwelowało to ceny ryzykownych aktywów, ale zaoferowało konkurencyjne źródło dochodu dla inwestorów, którzy wcześniej byli zmuszeni do przesunięcia się na krzywej ryzyka, z których wielu patrzyło w kierunku niebotycznych stóp DeFi.

Nie dość, że stopa Fed skoczyła z poziomu bliskiego zeru do 4,5%, to jeszcze stopy DeFi załamały się w przeciwnym kierunku, spadając do poziomu 1%/2% z zawrotnych poziomów obserwowanych w czasie pandemii, z których wiele mieściło się w dziesiątkach. To spowodowało, że dodatkowy kapitał uciekł z Ethereum.

Oczy są teraz zwrócone na aktualizację Shanghai

Wszystkie oczy zwrócą się teraz na aktualizację Shanghai, kolejną ważną datę dla Etheruem, po wydarzeniu Merge, które weszło w życie we wrześniu i przekształciło sieć w Proof-of-Stake, z jej wcześniejszego konsensusu Proof-of-Work.

Podczas gdy płynne opcje stakowania pozwoliły wielu inwestorom handlować ETH niezależnie od tego, uwolnienie tak dużej ilości ETH jest mimo wszystko dużą sprawą. Będę kontynuował z innym artykułem na temat tego, co to może oznaczać dla ceny ETH, ale w odniesieniu do podstaw i dalszego rozwoju sieci, jest to z pewnością krok w dobrym kierunku.

Merge przeciągnął się, ale przyszedł i przeszedł gładko we wrześniu. Aktualizacja Shanghai jest kolejnym jej etapem.