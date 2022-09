Niech ktoś obudzi Green Day, bo wrzesień właśnie się kończy.

Co więc wydarzyło się w tym miesiącu w kryptowalutach? I jak to wygląda, gdy przechodzimy do października?

Bitcoin i Ethereum w tyle

Nic zbyt istotnego, ale Bitcoin i Ethereum wykazywały tendencję spadkową w ciągu miesiąca. Co ciekawe, Bitcoin spadł bardziej niż Ethereum, co jest nietypowe w porównaniu z wzorcem, który widzieliśmy historycznie, gdzie Ethereum jest generalnie bardziej zmienne z tych dwóch.

Merge był oczywiście wielką wiadomością, ponieważ Ethereum ukończyło 15 września największą aktualizację blockchain w historii. Wydarzenie odbyło się bez zakłóceń, chociaż cena nie zmieniła się zbytnio – sugerując, że została wyceniona z wyprzedzeniem, jak wielu podejrzewało.

W perspektywie krótkoterminowej Merge nie ma zbyt dużego wpływu na cenę, ale fascynujące będzie śledzenie dalszych losów, gdy rurociąg pracujący w ekosystemie Ethereum zostanie całkowicie zmieniony.

Pisałem już wcześniej o moich przemyśleniach, że zysk ze stakingu może nawet działać jako „wolne od ryzyka” proxy dla świata DeFi, pomagając zapewnić ramy dla wycen i kładąc podwaliny pod jeszcze większe dojrzewanie ETH.

Prace przygotowawcze powinny również pozwolić Ethereum na odłączenie się od Bitcoina. Od dawna postrzegam Bitcoina jako pieniądz, a Ethereum jako technologię i myślę, że ten ruch jeszcze bardziej podkreśla dychotomię – pieniądze wymagają dowodu pracy, ale podstawa systemu DeFi nie.

Ale to są rozważania długoterminowe, a w perspektywie średnioterminowej nadal jesteśmy bardzo skorelowani.

On-chain

Przejdźmy do on-chain, aby zobaczyć wszelkie godne uwagi wskaźniki, które zwróciły moją uwagę w ciągu miesiąca.

Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że Ethereum zakończyło wspomniane wcześniej Merge, nie ma już oczywiście zapotrzebowania na górników w sieci. Jest to dokładne przeciwieństwo przełomowej wiadomości, ale nadal fajnie jest zobaczyć, jak hash rate spada do zera na poniższym wykresie.

IntoTheBlock pokazuje zgrabny wykres poniżej emisji netto ETH spadającej po Merge. Nie spadła ona do poziomu deflacyjnego, co było narracją, którą wielu forsowało w okresie poprzedzającym Merge.

Jak powiedziałem w poprzednich analizach, uważam, że był to bardziej przypadek naiwnego podążania za logiką typu „deflacja oznacza wzrost ceny i chcę, aby cena wzrosła, więc powiem, że ETH będzie deflacyjny”. Ale znowu, Merge poszło idealnie i fajnie, widząc tak drastyczny spadek wskaźnika emisji.

Jednakże, być może bardziej ponure jest to, że opłaty Ethereum spadają o 80% kwartał po kwartale. Nie wynika to z żadnego innego powodu niż stary dobry spadek popytu. Sytuacja makro pozostaje absolutnie odrażająca i wynika z tego, że popyt na sieć spada (prawdopodobnie jestem trochę surowy, ponieważ warstwy 2 częściowo pogarszają ten spadek opłat, ale jest to w dużej mierze spowodowane ogólnym spadkiem popytu).

Jeśli chodzi o Bitcoina, odsetek posiadaczy długoterminowych – znanych jako diamentowi posiadacze – nadal pnie się w górę w kierunku swojego rekordowego poziomu blisko 64%, ustanowionego w zeszłym roku. Dane pokazują, że ta grupa demograficzna – definiowana jako osoby posiadające Bitcoin dłużej niż rok – pozostaje niewzruszona, a ten ostatni niedźwiedzi miesiąc nie jest inny.

Wydobycie

Byłem ciekawy, czy nastąpi wzrost hash rate na Bitcoinie po połączeniu Ethereum.

Patrząc na poniższy wykres, pokazujący ostatnie trzy miesiące, nie wydaje się, aby nastąpił duży ruch. To ma sens, jak sądzę – istnieją inne monety, które górnicy są w stanie łatwiej przerzucić na swój sprzęt niż Bitcoin.

Na szczycie tej listy jest stary dobry Ethereum Classic – moneta, o której w dużej mierze zapomniałem, dopóki nie zauważyłem, że jej hash rate wzrósł do rekordowego poziomu w dniu Merge, prawie 4-krotnie w ciągu nocy.

Wniosek

Prawdę mówiąc, ten miesiąc był o Merge i nic więcej. Możemy mówić o wskaźnikach on-chain ile chcemy, a ja, jako blockchainowy oszołom, jestem bardziej niż szczęśliwy, że mogę to zrobić.

Ale rzeczywistość jest taka, że w krótkim terminie jedyną rzeczą, która ma znaczenie dla kryptowalut, jest sytuacja makro. Świadczy o tym brak aktywności cenowej wokół Merge.

Kryptowaluty były i będą nadal handlowane jak zakłady lewarowane na S&P 500 w przyszłości. Więc przypnijcie się i dostrójcie do słów Jerome’a Powella, ponieważ to wszystko, co naprawdę ma znaczenie, dopóki nie otrzymamy ponownie trochę impetu makro i rzeczy będą mogły zacząć się poruszać.

Witamy z powrotem, Green Day.