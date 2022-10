To niefortunna rzeczywistość, że każdy pożyczkodawca kryptowalutowy w tych dniach spotka się z kontrolą, ponieważ rynek nadal reaguje na chaos spowodowany przez Celsiusa z początku tego roku.

Nexo do tej pory oddzielił się od tłumu. W zeszłym tygodniu ogłosił nawet nabycie udziałów w federalnie zarejestrowanym Summit National Bank. Wielokrotnie podkreślał, że będzie się trzymał z dala od pożyczek bez zabezpieczeń. Firma złożyła nawet ofertę przejęcia Celsiusa, gdy ten pogrążony w kryzysie pożyczkodawca popadał w niewypłacalność (nawet jeśli istnieje szansa, że był to tylko chwyt reklamowy).

Jednak teraz pojawiły się dodatkowe obawy po kłopotach z regulacją i pewnym ciekawym ruchu na łańcuchu.

Regulacja

Osiem stanów złożyło w zeszłym tygodniu nakazy zaprzestania działalności przeciwko Nexo. Jest to ta sama stara historia wokół tego, czy oferowane produkty stanowią papiery wartościowe. Nie będę się zagłębiał w szczegóły, bo nie jestem prawnikiem, ale groźba wymogu wycofania niektórych produktów z rynku amerykańskiego może oczywiście mocno przycisnąć Nexo.

Regulatorzy w Kentucky faktycznie oskarżyli Nexo o niewypłacalność, oświadczając, że bez swojego rodzimego tokena – NEXO – firma miałaby „zobowiązania (które) przekraczałyby jej aktywa”. Dla każdego z krótką pamięcią, to jest dokładnie to, co prowadził Celsius, zanim zawiesił wypłaty i złożył wniosek o upadłość.

Z tokenem Nexo o niezwykle niskim wolumenie obrotu wynoszącym 1% jego kapitalizacji rynkowej, to, czego ludzie nie zdają sobie sprawy, to fakt, że jeśli wszystko wywróci się do góry nogami, zdolność Nexo do spieniężenia swoich udziałów jest znacznie mniejsza niż można by sądzić na papierze. Stąd te wszystkie obawy.

Nexo przenosi pieniądze na łańcuchu

Druga część pochodzi z zabawnej wypłaty na łańcuchu, która zaciekawiła ludzi. Portfel oznaczony jako należący do Nexo wycofał wczoraj ponad 150 milionów dolarów z MakerDAO.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

Oczywiście, spowodowało to, że wiele osób jest zaniepokojonych, biorąc pod uwagę podobieństwa z sytuacją Celsiusa. Jeżeli chodzi o wartość, to zdziwiłoby mnie, gdyby jakakolwiek niewypłacalność Nexo nastąpiła w okresie względnego spokoju na rynku.

Jednak fakt, że nakazy zaprzestania działalności zostały wydane przez regulatorów niedawno dodaje dodatkową warstwę tutaj. Ale potem znowu, kwestia bezpieczeństwa lub braku bezpieczeństwa nie była nieprzewidywalna – Nexo prawdopodobnie wiedziało, że to nadchodzi.

Po tym jak ruchy te wzbudziły pewne kontrowersje na rynku, Nexo wydało oświadczenie, w którym wyjaśnia, że „ta rutynowa transakcja dokonana wczoraj stanowi spłatę pożyczki zgodnie z najnowszą dynamiką rynku i zgodnie ze standardowym zarządzaniem majątkiem firmy”.

Moje zdanie na ten temat? Nadal uważam, że Nexo jest OK, ale gdybym miał tam fundusze, to zdecydowanie byłbym dziś nieco bardziej nerwowy niż w zeszłym tygodniu. Tak jak powiedziałem, gdy Terra schodziła w dół, zysk oferowany dla tych produktów w tej chwili po prostu nie jest wart ryzyka. Większość oferuje zyski na poziomie około 4% na Bitcoinie (stopa bazowa Nexo wynosi 3%-4%) – czy naprawdę warto więc zaryzykować w tym przypadku?

Dziwne jest również to, że Nexo nie ostrzegł rynku z wyprzedzeniem, aby uciszyć wszelkie obawy, ponieważ to również byłoby oczywiste.

Rozsądna gra na zasadzie stosunku ryzyka do zysku polega na tym, aby na razie nie korzystać z produktów generujących zyski, dopóki nie uzyskamy bardziej przejrzystego obrazu. Ponieważ nawet jeśli uważam, że Nexo jest OK i jest to prawdopodobnie dużo szumu o nic – mogę nagrać dyskusję o tym, jak uważam, że Nexo jest prowadzone w stosunku do wielu innych firm w branży – naprawdę nie jesteśmy w stanie wiedzieć tego na pewno… i to mówi wszystko.