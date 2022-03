Polker (PKR) zanotował 5% wzrost w ciągu dnia po ogłoszeniu wczesnego dostępu do swojej nadchodzącej gry play-to-earn. Oczekuje się, że gra inspirowana NFT sprawi, że Polker w ciągu najbliższych miesięcy stanie się wiodącą marką w branży GameFi. Oto, co wiemy do tej pory:

W czasie publikacji PKR był notowany na poziomie około 0,03923 USD, co oznacza wzrost o około 5%.

Wczesny dostęp do gry będzie na razie ograniczony i obejmie tylko 500 osób.

Polker ma jednak nadzieję, że pełna wersja gry pojawi się w sieci w pierwszym kwartale 2022 roku.

Źródło danych: Tradingview

Polker (PKR) – Dokąd zmierza?

Zainteresowanie GameFi lub grami opartymi na blockchainie rośnie. Po tym jak projekty takie jak Axie Infinity pobiły rekordy wzrostu w zeszłym roku, coraz więcej inwestorów przygląda się nowym innowacyjnym projektom w tym obszarze. Polker (PKR) radzi sobie pod tym względem całkiem dobrze.

Projekt ten rozwija obecnie bardzo oczekiwaną grę play-to-earn, która będzie przepełniona handlem NFT oraz stakingiem. Chociaż gra nie została jeszcze uruchomiona, to jest to dobry moment, aby wejść w PKR. Pierwsze oznaki sugerują, że gra P2E zostanie uruchomiona jeszcze w tym miesiącu.

Ponadto, Polker nawiązał współpracę z firmą Polygon i pozyskuje finansowanie od największych graczy kryptowalutowych, takich jak Master Ventures, Chainlink i innych. Do tej pory przeprowadzono już cztery testy beta gry.

Czy warto kupić Polker (PKR)?

Na rynku GameFi panuje oczywiście duża konkurencja, a wiele projektów znajduje się w fazie rozwoju. Jednak tempo w jakim Polker rozwija i uruchamia P2E, jest imponujące.

Dużym plusem jest fakt, że projekt ma poparcie znanych osób z rynku kryptowalut. Najlepiej byłoby dokonać zakupu przed oficjalną premierą gry. Choć oficjalnie ma to nastąpić jeszcze w tym miesiącu, byliśmy już świadkami opóźnień.