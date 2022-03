Terra (LUNA) jest obecnie najbardziej stakowaną kryptowalutą na rynku. Moneta wyprzedziła Ethereum i oczekuje się, że w najbliższej przyszłości nadal będzie dzierżyć ten tytuł. Jak można się było spodziewać, reakcja inwestorów była natychmiastowa. Oto najważniejsze informacje:

W momencie publikacji Terra (LUNA) podskoczyła o 20% w ciągu dnia w odpowiedzi na te wiadomości.

Wartość aktywów stakowanych na Terra wynosi obecnie 29,5 miliarda dolarów, a liczba stakujących przekracza 226,000.

Moneta przebiła kluczowy opór wsparcia na poziomie 90 USD i może stać się bycza w nadchodzących dniach.

Źródło danych: Tradingview

Terra (LUNA) – Jak może rozwinąć się hossa?

W ciągu ostatnich kilku dni rynek zasadniczo odbił się od dna, a większość monet odnotowała zwyżki. Jednak Terra (LUNA) jest prawdziwą gwiazdą. W ciągu ostatnich 24 godzin wartość monety wzrosła o ponad 20%, a jej cena wynosi około 98 USD.

Co ważniejsze, Luna przebiła się powyżej kluczowego oporu na poziomie 90 USD. Może to sugerować, że w najbliższym czasie możliwa jest kontynuacja hossy. Znaczna część tych ostatnich zysków została wywołana przez wiadomość, że Terra (LUNA) jest obecnie najbardziej stakowanym aktywem w kryptowalutach. Wcześniej tytuł ten należał do Ethereum.

Kluczowe jest teraz obserwowanie, jak długo moneta będzie w stanie utrzymać się powyżej 97 USD. Jeśli tak się stanie, LUNA może z łatwością wspiąć się na nowe maksima wszechczasów na poziomie 112 USD, a nawet powyżej 120 USD w nadchodzących tygodniach.

Czy Terra (LUNA) to dobry zakup?

Cóż, każdy inwestor chciałby posiadać najbardziej stakowaną monetę na rynku. LUNA stała się jednym z najważniejszych aktywów w kryptowalutach i jest zdecydowanie dobrym zakupem.

Inwestorzy krótkoterminowi powinni kupić ją teraz i trzymać przez rok lub dłużej. Jednak dla krótkoterminowych spekulantów, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia tendencji wzrostowej LUNA. Najlepszym momentem na wejście będzie cena poniżej 100 USD, a poziomem wyjścia okolice 112 USD.