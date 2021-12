Natywna moneta Cardano ADA wzrosła o ponad 1000% w 2021 roku, z 0,30 USD do szczytu na poziomie 3,09 USD i pomimo niedawnej wyprzedaży, pozostaje ponad 750% w górę w ciągu ostatniego roku.

Dyrektor generalny Cardano Frederik Gregaard twierdzi, że rok 2021 był wspaniałym okresem dla protokołu Cardano, z "trwałym wzrostem, innowacjami technicznymi, ekspansją społeczności i [głównymi] partnerstwami".

Szef Cardano powiedział to, podkreślając niektóre z osiągnięć osiągniętych w ciągu roku w raporcie na blogu opublikowanym 22 grudnia.

Według Gregaarda, wzrost oznaczał zwiększoną adopcję Cardano (ADA), zwłaszcza po tym, jak blockchain osiągnął nowe kamienie milowe – dodanie natywnych tokenów i uruchomienie możliwości inteligentnych kontraktów. Nastąpił również kluczowy rozwój w kierunku umożliwienia zdecentralizowanych finansów (DeFi) i zdecentralizowanych giełd (DEX-ów) na blockchainie.

🎊It has been an incredible year of growth, achievements and major milestones reached for both the Cardano Foundation and the #Cardano protocol! We are happy to share some of the biggest highlights from 2021 with you! Check it out👇 https://t.co/YZj8RtDIDz pic.twitter.com/VtraaOFIub

Na dzień 20 grudnia 2020 roku w sieci Cardano wybito ponad 2,5 miliona natywnych aktywów od 1 marca, kiedy to dodano funkcję multi-asset ledger. Z 2,5 miliona natywnych aktywów wybitych do tej pory, 2 miliony to tokeny niezbywalne (NFT).

Utworzono 2,58 miliona nowych portfeli i przeprowadzono ponad 23,8 miliona transakcji on-chain.

Podsumowanie kamieni milowych rozwoju sieci Cardano w 2021 r. Źródło: Fundacja Cardano

Gregaard zauważa, że ekosystem Cardano jest otwarty na większą adopcję i użyteczność w sieci dzięki udanemu uruchomieniu Alonzo Hard Fork we wrześniu. Mówi, że „przyniosło to programowalność w Cardano”, co umożliwiło programistom tworzenie i wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji (dApps) w łańcuchu bloków.

Cardano obsługuje teraz również zdecentralizowane finanse (DeFi), jeden z głównych wydarzeń kryptograficznych, które eksplodowały w zeszłym roku.

Cardano miał również przełomowy rok pod względem wielu partnerstw, które nawiązał, z tymi współpracami i umowami mającymi na celu „tworzenie wartości i użyteczności w ekosystemie Cardano”.

Niektóre z kluczowych partnerstw obejmują platformę e-sportową Rival, fintech UBX i organizację non-profit Save the Children, której celem jest wykorzystanie ADA w projektach humanitarnych w Afryce Wschodniej. Scantrust i Baia's Wine, które wykorzystują blockchain Cardano do zastosowań związanych z identyfikowalnością łańcucha dostaw, były innymi kluczowymi transakcjami ogłoszonymi w tym roku.

Natywny token Cardano ADA kosztuje około 1,35 USD za dolara w chwili pisania, około 2% w górę w ciągu dnia, zgodnie z danymi na CoinGecko. Wartość monety wzrosła o ponad 750% w ciągu ostatniego roku po wzroście z najniższych poziomów 0,30 USD na początku 2021 roku.

Jednak wyprzedaż z zeszłego tygodnia oznacza, że straty ADA w ciągu ostatniego miesiąca wynoszą -25%, podczas gdy spadki od czasu osiągnięcia najwyższego poziomu 3,09 USD na początku września wynoszą około 56%.

Wartość monety może jeszcze spaść, ponieważ analitycy widzą nowy spadek na rynkach na początku stycznia, chociaż analityk kryptograficzny Michael van de Poppe mówi, że Cardano jest jednym z tych, którzy świetnie wyglądają na odbicie.

Still beautifully following the path for #Cardano.

And I still think we'll have a heavy run in 2022 on this one too.

When the time isn't feeling right, that's usually the best time to get your positions. pic.twitter.com/g3575gLELC

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 22, 2021